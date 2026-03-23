Общият брой на постъпилите дела от всякакъв вид в Окръжен съд – Пловдив през 2025 г. е 7092, а свършените са 6963. От постъпилите 7092 дела, 2766 са били наказателни, а 4326 – граждански дела от всякакъв вид, търговски дела и фирмени дела.



От приключилите дела 82 % или 5677 броя са приключили в срок до 3 месеца от образуването им. Налице е минимално увеличение на процентното съотношение на делата, свършени в 3-месечния срок, в сравнение с предходния отчетен период.



Отчита се ръст на постъпленията на дела в съда, като през 2024 г. броят на постъпилите дела е бил 7035, през 2023 г. – 6 931, а през 2022 г. – 6 531.



Делата за разглеждане във всички отделения на съда за цялата 2025 г. са в общ размер на 8549. Действителната месечната натовареност на съдиите за 2025 г. е: 11,12 постъпили дела, 13,40 разгледани и 10,91 свършени дела.



Чувствително намаление на постъпленията на дела се отчита за районния съд в Пловдив, намаление се отчита и в районните съдилища в Асеновград и Първомай, а в Районния съд в Карлово се констатира минимално увеличение в сравнение с 2024 г.



През 2025 г. в Окръжен съд – Пловдив са разгледани 449 дела по искания за прилагане на специални разузнавателни средства, като по 395 от тях са издадени разрешения за използване на СРС, а по 54 са постановени откази.



През отчетната година няма съдии и съдебни служители с наложени дисциплинарни наказания.



Тези и други данни бяха изнесени от Розалия Шейтанова – и. ф. председател на Окръжен съд – Пловдив, в отчетния доклад за 2025 г. по време на Общото събрание на съдиите. В работата му участваха и председателите на районните съдилища в Пловдив – Панайот Велчев, Карлово – Гюрай Мурадов, Асеновград – Мария Караджова и Първомай – Радина Хаджикирева.



"Окръжен съд – Пловдив остава сред най-натоварените съдилища в страната от това ниво по брой на постъпили и свършени дела, и по показателите натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите“, посочи Шейтанова. Тя изрази благодарност към съдиите и съдебните служители за положените усилия през изминалата година, за професионализма и отговорността при разглеждането на делата, довели до постигнатите резултати, отразени в отчетния доклад.



Акцент в доклада беше поставен на проблемите, свързани с кадровото обезпечаване на съда, тъй като през отчетния период съдът е работил в намален състав поради наличието на 10 незаети щата за съдии и командироването на 4-ма съдии в други съдебни органи. Така при 62 щата за съдии, реално през годината са работили 45 съдии. Кадровият проблем беше посочен като най-съществен и по отношение на четирите районни съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Пловдив.



Официални гости на Общото събрание на съдиите бяха госпожа Мими Фурнаджиева – заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия, и госпожа Миглена Тянкова – председател на Апелативен съд – Пловдив. Те останаха впечатлени от данните за работата на съдиите от Окръжен съд – Пловдив, както и на районните съдилища, изнесени в доклада.



Мими Фурнаджиева поднесе поздрави от председателя на Върховния касационен съд съдия Галина Захарова и каза:



"Резултатите ви са блестящи. Благодаря ви за прекрасната работа, продължавайте по същия начин. Действително кадровата обезпеченост е проблем навсякъде. Надявам се през тази година да продължите добрата традиция, която сте изградили, както и добрите резултати, които сте постигнали.“



"Уважаеми колеги, поздравявам ви за постигнатите резултати. Зад всяка цифра освен че стои човешка съдба, стои и вашият труд. Благодаря както на съдиите, така и на съдебните служители, защото едните не могат без другите. Пловдивските съдилища, като втори в страната, са едни от най-натоварените и въпреки това се справят отлично с работата. Пожелавам ви здраве, късмет и сила!“, заяви Миглена Тянкова.