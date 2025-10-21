Студентка от Великобритания за Пловдив: Бях много притеснена в началото, но градът е красив и намерих страхотни приятели

© Растящ брой млади хора избират да следват медицина в Източна Европа заради строгия лимит на места в медицинските университети в Обединеното кралство.



Фрея Мандапали от Престън е една от тях. 19-годишната млада жена носи здравеопазването в кръвта си – и двамата ѝ родители работят в местната болница, а по-голямата ѝ сестра учи медицина в Единбург и сега е лекар, разказва BBC в свой репортаж.



"Просто се вдъхнових от нея,“ споделя Фрея.



Въпреки това, приемът в медицинските университети в Обединеното кралство изисква поне три оценки "А“ на A-level и високи резултати в други предмети, а Фрея се затруднила да ги постигне. Въпреки че е получила покани за интервю, тя не е получила оферти за прием.



Фрея обмисляла една година почивка, но след съвет от семеен приятел решила да се опита в Пловдив, Южна България.



"Първоначално бях много нервна, но градът е красив и намерих страхотни приятели,“ добавя тя, вече във втората си година на медицинския курс.



В Англия около 8 126 медицински студенти започнаха новата учебна година, като малко над хиляда от тях са в Северозападна Англия. Това е ръст спрямо преди две години, когато броят е бил 7 010, но все още далеч от целта на правителството – 15 000 нови лекари до 2031 г.



Строгият лимит на места в британските медицински университети прави конкуренцията изключително сериозна и много студенти решават да търсят образование в чужбина.



Мохамед Аднан Пател от Болтън вече е в пета година в същия университет в Пловдив. Той също открил курса чрез препоръка.



"Един мой приятел каза, че брат му вече учи в България и планира да отиде и той,“ споделя Мохамед.



"Майка ми беше много притеснена, баща ми искаше да бъда силен и независим, но останалата част от семейството не знаеше какво да очаква. Но тези тревоги постепенно намаляха.“



Медицинският университет в Пловдив е един от най-престижните в България и привлича повече кандидати, отколкото може да приеме. Освен академичните постижения, голяма част от приемния процес включва и входен изпит.



Проф. Веселина Горанова, заместник-ректор по образование, казва, че студентите идват от Гърция, Турция, Италия, Германия, Канада, САЩ, като най-голямата група – около 40% – идва от Великобритания. Това се дължи частично на това, че занятията за чуждестранни студенти се провеждат на английски език, както и на добре установена мрежа от агенции, които помагат на кандидатите.



Д-р Мухаммад Хамза от Блекбърн, който завършил Пловдив миналата година, вече помага на новите студенти чрез агенцията MedConnect Europe Ltd. Той помага на студентите с намиране на жилище, документи и ежедневни нужди, включително полети, настаняване и дори покупка на покривки и интернет.



"Свързваме ги с агенти за имоти, резервираме полети, нашите представители са на летището, за да ги посрещнат и да ги заведат до хотелите,“ обяснява д-р Хамза.



"Помагаме им с пазаруването – спално бельо, прибори, Wi-Fi, мобилни SIM карти. Тъй като не знаят езика, а ние имаме представители, които го владеят, всичко става много по-лесно.“



Студентите трябва да свикнат със строг график, който започва в 7:30 сутринта и може да завърши в 18:00. Освен това изучават български език, за да могат да комуникират с пациентите през последните три години от курса.



Милена Мулешкова, преподавател по български за чуждестранни студенти, обяснява, че първата година се фокусира върху ежедневната комуникация, а втората – върху медицинските термини.



Медицинските курсове в България продължават шест години – с една година повече отколкото в Обединеното кралство, но са общоприети в Европа. След завършване, дипломата е призната от General Medical Council и позволява практикуване в NHS без допълнителни изпити.



Възможни промени през 2028 г. могат да засегнат британските студенти в чужбина, особено ако NHS започне да приоритизира местни кадри за обучение и позиции. В момента 68% от новопостъпилите лекари в NHS са международни студенти, а този процент расте.



Мохамед Аднан Пател признава, че темата предизвиква тревога:



"Разговорите за това са чести и предизвикват много стрес сред студентите.“



NHS също има проблеми с задържането на медицински персонал. Миналата година един от десет лекари в Северозападна Англия е напуснал, като част от тях се насочват към Канада, Австралия и страните от Персийския залив.



С увеличаването на глобалната популация и нуждата от здравни услуги, международната конкуренция за квалифициран медицински персонал вероятно ще се засили.



Д-р Мухаммад Хамза смята, че интересът към обучение в Европа няма да намалее:



"Търсенето на лекари и стоматолози е огромно не само в Обединеното кралство, но и по целия свят. Не виждам да се забавя – напротив, ще се разширява още повече.“