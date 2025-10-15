ЗАРЕЖДАНЕ...
|Студентите по медицина в Пловдив излизат на протест днес
Ние, настоящи и бъдещи лекари, медицински специалисти ( медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и тн.) ви каним на пореден протест, защото:
- Проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на нашите проблеми, вече се изчерпа.
- Половин година след началото на протестите резултат няма, а политически лица открито ни гонят, обиждат и подценяват
- Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага!
Ние се борим за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие!
Протестът на студентите ще премине в шествие от пл. "Централен" до пл. "Съединение" по Главната улица.
Призоваваме всички граждани да ни подкрепят като се включат в протеста, защото без бъдеще за младите медицински специалисти, няма бъдеще и за българсото здравеопазване!
