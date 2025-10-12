ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Студентите по медицина в Пловдив излизат на протест
Ние, настоящи и бъдещи лекари, медицински специалисти ( медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и тн.) ви каним на пореден протест, защото:
- Проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на нашите проблеми, вече се изчерпа.
- Половин година след началото на протестите резултат няма, а политически лица открито ни гонят, обиждат и подценяват
- Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага!
Ние се борим за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие!
Протестът на студентите ще премине в шествие от пл. "Централен" до пл. "Съединение" по Главната улица.
Призоваваме всички граждани да ни подкрепят като се включат в протеста, защото без бъдеще за младите медицински специалисти, няма бъдеще и за българсото здравеопазване!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Променят ПУП-а на два имота в "Смирненски"
16:52 / 12.10.2025
Търсят нов директор на бившия Спортен диспансер, след като ОбС не...
16:49 / 12.10.2025
Фирми от Казанлък и София се съревновават за пластмасовите контей...
16:43 / 12.10.2025
От сега залагат милиони в бюджета за 2027 г. за едни от най-важни...
16:39 / 12.10.2025
На два адреса в Пловдив и пет села без вода днес
12:20 / 12.10.2025
Общински съветници искат "Биг брадър" за Експертния съвет по устр...
12:14 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS