|Студент от Пловдив представи страната ни на Световния конгрес по неврохирургия в Дубай
Тази година имах честта да представя България и Медицински университет Пловдив с два устни научни доклада, посветени на мета-анализи – най-високия стандарт в доказателствената медицина. Това участие е значима стъпка за мен като млад изследовател, но и важен пример за видимостта на българската медицинска наука на световно ниво, съобщи самият той.
Представени научни доклади:
Surgical Treatment of Secondary Trigeminal Neuralgia Induced by Cerebellopontine Angle Tumors: A Systematic Review, Single-Arm Meta-Analysis and Meta-Regression Analysis
Impulse Control Disorders in Prolactinoma Patients Treated with Dopamine Agonists: A Systematic Review and Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis
Фокусът ми е върху неврохирургията и клиничните проучвания. До момента съм автор на 43 научни публикации, от които 28 са в списания с импакт фактор, включително 6 мета-анализа като първи автор. Представял съм 50 научни доклада на международни конференции в България и чужбина (Египет, Тайланд, Дубай, Англия, Германия, Португалия, Гърция, Румъния, Северна Македония, Полша, Нидерландия и др.).
Отличаван съм с множество научни награди, сред които:
Първо място за най-добър орален доклад – Лондон (2023) и МУ–Варна (2025)
Три втори места – Международен форум на МУ–Плевен (2022, 2023, 2024)
Трето място – Международен форум, МУ–Плевен (2025)
Грамота за заслуги – Тайланд (2024)
Четвърто място – Международен форум в Северна Македония (2022)
Научните ми приноси имат 58 цитирания, с h-index: 5.
Председател и съосновател съм на Българския студентски клуб по невронаука "Неврологика“, както и член на EANS (Европейската асоциация по неврохирургия) и WFNS (Световната федерация по неврохирургия).
