Стрелба в южната част на Пловдив

© На сигнал за грубо нарушение на обществения ред се отзовали вчера полицаи от Първо РУ в Пловдив. Според предварителната информация, около 8 часа, в квартал "Беломорски“ мъж във видимо нетрезво състояние произвел изстрел във въздуха с въздушен пистолет.



Няма пострадали хора. Извършителят, на 49 години, е отведен за едно денонощие в полицейския арест. Пробата му за употреба на алкохол отчела стойност около 2 промила. Оръжието – регистрирано по законоустановения ред, е иззето. По случая е образувано бързо производство по чл. 325, ал. 1 от НК.