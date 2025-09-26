ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стрелба в южната част на Пловдив
Няма пострадали хора. Извършителят, на 49 години, е отведен за едно денонощие в полицейския арест. Пробата му за употреба на алкохол отчела стойност около 2 промила. Оръжието – регистрирано по законоустановения ред, е иззето. По случая е образувано бързо производство по чл. 325, ал. 1 от НК.
