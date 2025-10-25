ЗАРЕЖДАНЕ...
|Страхотно признание за дъщерята на бивш кмет на Пловдив
Тя завършва медицина в МУ-Пловдив през 2018 г. Специализира в Клиниката по психиатрия на УМБАЛ “Свети Георги" и придобива специалност “Психиатрия" през 2024 г.
В момента приема пациенти в ДКЦ "Изток“ - Пловдив и в ДКЦ - Асеновград. Всеотдайно работи в Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ЦНСТПЛУИ).
След като е приета в Медицинския университет в Пловдив през 2012 г., взима за фамилно името на дядо си и така вместо д-р Атанасова се появява д-р Стоева. Размяната е неин личен избор, защото не иска да се окаже в ситуация да бъде привилегирована като единствена дъщеря на бившия кмет на Пловдив и два мандата депутат Славчо Атанасов.
