Страхотно признание за дъщерята на бивш кмет на Пловдив

© Д-р Силвия Стоева в тазгодишните награди на Лекарската колегия в Пловдив получи приза в категория "Млади медицински надежди - Ти си нашето бъдеще“.



Тя завършва медицина в МУ-Пловдив през 2018 г. Специализира в Клиниката по психиатрия на УМБАЛ “Свети Георги" и придобива специалност “Психиатрия" през 2024 г.



В момента приема пациенти в ДКЦ "Изток“ ​- Пловдив и в ДКЦ - Асеновград. Всеотдайно работи в Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ЦНСТПЛУИ).



След като е приета в Медицинския университет в Пловдив през 2012 г., взима за фамилно името на дядо си и така вместо д-р Атанасова се появява д-р Стоева. Размяната е неин личен избор, защото не иска да се окаже в ситуация да бъде привилегирована като единствена дъщеря на бившия кмет на Пловдив и два мандата депутат Славчо Атанасов.