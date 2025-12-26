Стартира една от най-оспорваните и конкурентни кампании в Пловдив

© Plovdiv24.bg Кой, къде и как ще продава мартеници през 2026 година? Община Пловдив вече стартира кампанията, като е пуснала обява за издаване на общ административен акт – Заповед на кмета на община Пловдив за определяне на реда за провеждане на Кампания за продажба на мартеници – 2026 г, информира Plovdiv24.bg.



Това е първата стъпка, като с приемането на предлагания проект на общ административен акт се цели създаването на един документ, обхващащ реда и начина на участие на заинтересованите лица в Кампанията, като за допустимите кандидати се въвеждат единни ясни правила за кандидатстване/ участие по отделните етапи.



Подаването на заявленията за участие и издаване на разрешения става чрез официалната интернет страница на община Пловдив: www.plovdiv.bg//бутон "Мартеници 2026“/. Активирането на системата за регистриране на заявленията се извършва на три етапа:



- от 8:30 ч. на 14.01.2026 г. (сряда) до 8:30 ч. на 16.01.2026 г. (петък) – обявяват се всички места, съобразно приетите схеми за продажба на мартеници. Заявления могат да подават всички кандидати, които желаят да ползват общинските места за целия период на кампанията с начална дата 07.02.2026г. и крайна дата 02.03.2026г. включително, с изключение на местата в Зона 2 на пл. "Централен“- за места с номера от № 25 до № 42 включително.



- от 8:30 ч. на 23.01.2026 г. (петък) до 8:30 ч. на 26.01.2026 г. (понеделник) Обявяват се само незаетите от първи етап места и местата в Зона 2 на пл. "Централен“- с номера от № 25 до № 42 включително. Заявления могат да подават всички желаещи кандидати с изключение на класираните от първи етап.



- от 8:30 ч. на 30.01.2026 г. (петък) до 8:30 часа на 13.02.2026г. (петък) включително – обявяват се останалите незаети места. Заявления могат да подават всички желаещи кандидати с изключение на класираните от предходните етапи. След 13.02.2026г. системата за регистриране няма да бъде активна.



Ще се разглеждат се единствено заявления, подадени по електронен път. Места, останали незаети след крайната дата на регистрация, не се предоставят допълнително. На всяко физическо лице, едноличен търговец и юридическо лице да се издава само по 1 (един) брой разрешение за ползване на място с площ от 2 кв.м. В заявлението образец, всеки кандидат може да посочи до 5 (пет) места, подредени по желание съобразно схемите за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговска дейност - продажба на мартеници, нераздел на част от настоящата заповед.



Удовлетворява се първото по ред посочено и незаето място. Определянето на ползватели на местата общинска собственост се извършва след всеки етап от дирекция "Общинска икономика“ по реда на регистрация на заявленията в системата (дата и час на регистрация) и съобразно посочените от лицето желания за зона и място.



Уведомления се изпращат само на класираните участници на посочения в заявлението e-mail. Мястото, за което се е класирал кандидатът, се потвърждава от същия задължително.



Разрешенията за ползване на общинското място да се издават с начален период на ползване не по-рано от 07.02.2026 г., а за Зона 2 на пл. "Централен“- за места с номера от № 25 до № 42 включително, с начален период на ползване не по-рано от 26.02.2026 г.



Крайният срок за ползване на общинските места за провеждане на кампанията за продажба на мартеници през 2026г. да е до 02.03.2026г включително.



Предложенията и възраженията на заинтересованите лица могат да бъдат депозирани до 11.01.2026 г. (включително) в едно от деловодствата на община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1 или гр. Пловдив, пл. "Централен" № 1, както и на e-mail: info@plovdiv.bg