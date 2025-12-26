ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Стартира една от най-оспорваните и конкурентни кампании в Пловдив
Това е първата стъпка, като с приемането на предлагания проект на общ административен акт се цели създаването на един документ, обхващащ реда и начина на участие на заинтересованите лица в Кампанията, като за допустимите кандидати се въвеждат единни ясни правила за кандидатстване/ участие по отделните етапи.
Подаването на заявленията за участие и издаване на разрешения става чрез официалната интернет страница на община Пловдив: www.plovdiv.bg//бутон "Мартеници 2026“/. Активирането на системата за регистриране на заявленията се извършва на три етапа:
- от 8:30 ч. на 14.01.2026 г. (сряда) до 8:30 ч. на 16.01.2026 г. (петък) – обявяват се всички места, съобразно приетите схеми за продажба на мартеници. Заявления могат да подават всички кандидати, които желаят да ползват общинските места за целия период на кампанията с начална дата 07.02.2026г. и крайна дата 02.03.2026г. включително, с изключение на местата в Зона 2 на пл. "Централен“- за места с номера от № 25 до № 42 включително.
- от 8:30 ч. на 23.01.2026 г. (петък) до 8:30 ч. на 26.01.2026 г. (понеделник) Обявяват се само незаетите от първи етап места и местата в Зона 2 на пл. "Централен“- с номера от № 25 до № 42 включително. Заявления могат да подават всички желаещи кандидати с изключение на класираните от първи етап.
- от 8:30 ч. на 30.01.2026 г. (петък) до 8:30 часа на 13.02.2026г. (петък) включително – обявяват се останалите незаети места. Заявления могат да подават всички желаещи кандидати с изключение на класираните от предходните етапи. След 13.02.2026г. системата за регистриране няма да бъде активна.
Ще се разглеждат се единствено заявления, подадени по електронен път. Места, останали незаети след крайната дата на регистрация, не се предоставят допълнително. На всяко физическо лице, едноличен търговец и юридическо лице да се издава само по 1 (един) брой разрешение за ползване на място с площ от 2 кв.м. В заявлението образец, всеки кандидат може да посочи до 5 (пет) места, подредени по желание съобразно схемите за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговска дейност - продажба на мартеници, нераздел
Удовлетворява се първото по ред посочено и незаето място. Определянето на ползватели на местата общинска собственост се извършва след всеки етап от дирекция "Общинска икономика“ по реда на регистрация на заявленията в системата (дата и час на регистрация) и съобразно посочените от лицето желания за зона и място.
Уведомления се изпращат само на класираните участници на посочения в заявлението e-mail. Мястото, за което се е класирал кандидатът, се потвърждава от същия задължително.
Разрешенията за ползване на общинското място да се издават с начален период на ползване не по-рано от 07.02.2026 г., а за Зона 2 на пл. "Централен“- за места с номера от № 25 до № 42 включително, с начален период на ползване не по-рано от 26.02.2026 г.
Крайният срок за ползване на общинските места за провеждане на кампанията за продажба на мартеници през 2026г. да е до 02.03.2026г включително.
Предложенията и възраженията на заинтересованите лица могат да бъдат депозирани до 11.01.2026 г. (включително) в едно от деловодствата на община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1 или гр. Пловдив, пл. "Централен" № 1, както и на e-mail: info@plovdiv.bg
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през март
06:00 / 26.12.2025
Едно от най-значимите културни събития на нашето време ще гостува...
22:00 / 25.12.2025
Откриха STEM център в пловдивско училище
20:17 / 25.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през февруари
06:00 / 25.12.2025
Кметът на Пловдив: Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топл...
05:00 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
08:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS