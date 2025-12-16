ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Споразумение спаси наркоразпространител
Пловдивският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и подсъдимия по НОХД №1898/2025 г. Г. А. и неговия защитник, и му наложи наказание в размер на 2 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и глоба в размер на 50 000 лева.
Подсъдимият Г. А. бе признат за виновен за това, че:
1. На 24.12.2024 г. на ГКПП "Капитан Андреево“, общ. Свиленград, обл. Хасково, без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата на страната от Република България в Република Турция с товарен автомобил марка "Опел Комбо“ 38 броя пакета, съдържащи високорисково наркотично вещество – марихуана с общо нето тегло 18,970 килограма на обща стойност 303 520 лв., като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 242 ал.2 предл.1 вр. чл. 18 ал.1 от НК.
2.На 24.12.2024 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана с общо нето тегло 995 грама на обща стойност 19 900 лева, като деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група с участници Л. Е., гражданин на Република Турция, Ю. Б., Р. Я., Г. А., С. М. и неустановен участник – престъпление по чл. 354а ал.2 т.1 предл.1 вр. ал.1 от НК.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
13:48 / 16.12.2025
11 хотела в Пловдив са на топ ниво
13:36 / 16.12.2025
ПП-ДБ: Какво прави кметът за опазване на общинската собственост?
12:48 / 16.12.2025
Нов заместник-кмет по култура в район "Централен"
12:13 / 16.12.2025
Тракийци ще пресичат по-спокойно
11:52 / 16.12.2025
7 години затвор за Стойко след тежък побой и смърт на Живко
09:29 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS