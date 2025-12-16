ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Споразумение спаси наркоразпространител
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44Коментари (0)218
©
Пловдивският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и мъж, опитал да пренесе през границата на страната от България в Турция марихуана на обща стойност 303 520 лева

Пловдивският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и подсъдимия по НОХД №1898/2025 г. Г. А. и неговия защитник, и му наложи наказание в размер на 2 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и глоба в размер на 50 000 лева.

Подсъдимият Г. А. бе признат за виновен за това, че:

1. На 24.12.2024 г. на ГКПП "Капитан Андреево“, общ. Свиленград, обл. Хасково, без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата на страната от Република България в Република Турция с товарен автомобил марка "Опел Комбо“ 38 броя пакета, съдържащи високорисково наркотично вещество – марихуана с общо нето тегло 18,970 килограма на обща стойност 303 520 лв., като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 242 ал.2 предл.1 вр. чл. 18 ал.1 от НК.

2.На 24.12.2024 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана с общо нето тегло 995 грама на обща стойност 19 900 лева, като деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група с участници Л. Е., гражданин на Република Турция, Ю. Б., Р. Я., Г. А., С. М. и неустановен участник – престъпление по чл. 354а ал.2 т.1 предл.1 вр. ал.1 от НК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
13:48 / 16.12.2025
11 хотела в Пловдив са на топ ниво
13:36 / 16.12.2025
ПП-ДБ: Какво прави кметът за опазване на общинската собственост?
12:48 / 16.12.2025
Нов заместник-кмет по култура в район "Централен"
12:13 / 16.12.2025
Тракийци ще пресичат по-спокойно
11:52 / 16.12.2025
7 години затвор за Стойко след тежък побой и смърт на Живко
09:29 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ВК Марица, сезон 2025/2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Други спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: