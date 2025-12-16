Споразумение спаси наркоразпространител

© Пловдивският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и мъж, опитал да пренесе през границата на страната от България в Турция марихуана на обща стойност 303 520 лева



Пловдивският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и подсъдимия по НОХД №1898/2025 г. Г. А. и неговия защитник, и му наложи наказание в размер на 2 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и глоба в размер на 50 000 лева.



Подсъдимият Г. А. бе признат за виновен за това, че:



1. На 24.12.2024 г. на ГКПП "Капитан Андреево“, общ. Свиленград, обл. Хасково, без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата на страната от Република България в Република Турция с товарен автомобил марка "Опел Комбо“ 38 броя пакета, съдържащи високорисково наркотично вещество – марихуана с общо нето тегло 18,970 килограма на обща стойност 303 520 лв., като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 242 ал.2 предл.1 вр. чл. 18 ал.1 от НК.



2.На 24.12.2024 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана с общо нето тегло 995 грама на обща стойност 19 900 лева, като деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група с участници Л. Е., гражданин на Република Турция, Ю. Б., Р. Я., Г. А., С. М. и неустановен участник – престъпление по чл. 354а ал.2 т.1 предл.1 вр. ал.1 от НК.



Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.