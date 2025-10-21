© виж галерията Малцина знаят, че първите фотографии на Пловдив са направени още преди Освобождението. Градът под тепетата е бил не само културен и търговски център, но и едно от първите места в България, където се развива изкуството на фотографията. Благодарение на трудолюбието и таланта на няколко поколения фотографи днес можем да видим как е изглеждал Пловдив преди повече от век.



Първите кадри на града и неговите жители са дело на пътуващи фотографи, сред които се откроява името на Елиас Армин, снимал Пловдив през 60-те години на XIX век. Малко по-късно се появяват и първите местни майстори, които превръщат фотографията в истинско изкуство и историческа летопис.



Сред тях е Атанас Сахатчи, чиито ученик става кожухарят хаджи Никола Кавра. По неговия път поема и синът му Димитър Кавра, основател на едно от най-ранните фотографски ателиета в България – "Кавра“, създадено още през 1851–1852 г.



Държавна агенция "Архиви“ пази снимка с надпис Cavra, Philippopoli, датирана около 1877 г. Нейният автор е Димитър Кавра – човекът, който оставя незаменими панорамни кадри от стария Пловдив и майсторски портрети на някои от най-значимите личности в българската история – Йоаким Груев, Захари Стоянов, Гаврил Кръстевич и Александър Богориди.



През 1892 г. Кавра издирва участници в Априлското въстание и прави възстановки на исторически сцени. Той запечатва и Съединението на България (1885), както и Първото земеделско-промишлено изложение в Пловдив, където представя свои снимки в собствен павилион. Като придворен фотограф на княз Фердинанд I, през 1893 г. създава и серия портрети на княгиня Мария-Луиза, разказва ДАА "Архиви".



Значителен принос към развитието на фотографията в Пловдив има и роденият в Румъния чех Вацлав Велебни, който работи още в Русе, Търново и София. От 1898 г. той се установява трайно в Пловдив, където живее до смъртта си през 1931 г. Според градската мълва след смъртта му десетки хиляди негативи били изхвърлени на градското сметище – безвъзвратна загуба за културната памет на града.



Историята помни и други известни имена – братята Стоян и Георги Кацарови, Андрей Андреев и Хенрих Хершкович, които също оставят ярка следа в развитието на пловдивската фотография.



През 30-те години на XX век Никола Стаменов прославя Пловдив с великолепни кадри на архитектурния комплекс "Старинен Пловдив“, за които е отличен със златен медал от Пловдивския панаир през 1934 г. Сред творбите му са и автентични снимки на продавачи и занаятчии от Пловдив и Карлово.



Благодарение на тези пионери, днес можем да видим Пловдив такъв, какъвто е бил преди повече от век – град с душа, живот и история, запечатани завинаги през обектива на първите му фотографи.