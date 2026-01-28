ЗАРЕЖДАНЕ...
Учениците ще учат при намалени часове. Преустановяват се всички групови и извънкласни дейности, занимални, екскурзии, спортни празници и други организирани прояви. При стриктно спазване на противоепидемичните мерки ще се проведат само две ученически олимпиади – по философия и химия. В детските градини не трябва да се смесват групи.
Преустановяват се свижданията в болниците и в социалните институции от резидентен тип. Спират се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации.
Здравните власти призовават гражданите да спазват противоепидемични мерки и да ограничат контактите си при симптоми на грип.
