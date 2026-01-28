© От днес е обявена грипна епидемия в Пловдив и областта, учениците минават на онлайн обучение до 6 февруари включително. Епидемичните мерки са наложени заради драстичния скок на заболелите само за седмица.



Учениците ще учат при намалени часове. Преустановяват се всички групови и извънкласни дейности, занимални, екскурзии, спортни празници и други организирани прояви. При стриктно спазване на противоепидемичните мерки ще се проведат само две ученически олимпиади – по философия и химия. В детските градини не трябва да се смесват групи.



Преустановяват се свижданията в болниците и в социалните институции от резидентен тип. Спират се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации.



Здравните власти призовават гражданите да спазват противоепидемични мерки и да ограничат контактите си при симптоми на грип.