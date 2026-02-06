Специализиран курс развива практическите умения в ринологията и отологията на млади УНГ лекари

© От 2 до 4 февруари 2026 г. в Пловдив се проведе специализиран курс на тема "Развитие на практическите умения в ринологията и отологията“, насочен към млади лекари и специализанти по оториноларингология от цялата страна.



Обучението беше организирано от "ДЗЗД Център за трансфер на знания и здравни технологии“ към УМБАЛ "Свети Георги“, съвместно с Катедрата по УНГ болести и Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към Медицински университет – Пловдив. База за провеждане на курса беше Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – Пловдив.



Ръководител на специализираното обучение бе проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. – изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, ръководител на Катедрата по УНГ болести към МУ – Пловдив, председател на Националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия и главен координатор на Експертния съвет по УНГ болести към Министерството на здравеопазването.



"Практическите обучения са изключително важни за подготовката на младите лекари, защото осигуряват реален контакт с анатомията, съвременните хирургични техники и модерната апаратура. Те са ценна инвестиция в бъдещето на медицината и допринасят за повишаване качеството на медицинската помощ и развитието на високоспециализирани кадри в областта на ушно-носно-гърлените болести и хирургията на глава и шия“, подчерта проф. д-р Карен Джамбазов.



В рамките на първия модул обучението започна с ендоскопска дисекция на нос, околоносни кухини и слъзни пътища върху кадавър. Наставници на участниците бяха проф. д-р Карен Джамбазов, д.м., и доц. д-р Христо Златанов от Военномедицинска академия – ВМА.



Вторият модул бе насочен към микроскопска дисекция на темпорални кости върху кадавър, под ръководството на доц. д-р Петър Руев, д.м. – член на Управителния съвет на Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия и преподавател в Тракийския университет – Стара Загора.



Благодарение на съдействието на проф. д-р Атанас Балтаджиев, д.м., ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към МУ – Пловдив, където се проведе обучението, младите специалисти имаха възможност да работят с кадаври, дарени на катедрата с образователна цел. Съхранението и предварителната обработка на анатомичния материал са извършени в Катедрата по съдебна медицина и деонтология под ръководството на проф. д-р Павел Тимонов, д.м.



Събитието се реализира с активното участие на доц. д-р Мария Колева – Иванова, д.м., началник на Отделението по обща и клинична патология.



По време на курса бе представено последно поколение медицинска апаратура от "Карл Щорц Ендоскопия България“ ЕООД, "Интермедика Груп“ ЕООД – официален дистрибутор на Carl Zeiss, както и "Медтроник България“ ЕООД.



В обучението участваха 20 лекари – специалисти и специализанти по оториноларингология от различни лечебни заведения в страната.



Подобни практически обучения представляват изключително ценна възможност за младите лекари, като им осигуряват директен достъп до съвременни хирургични техники и модерна апаратура, както и обучение под ръководството на утвърдени специалисти в областта на ушно-носно-гърлените болести и хирургията на глава и шия.