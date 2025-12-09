ЗАРЕЖДАНЕ...
|Специализанти по белодробни болести от цялата страна преминаха обучителен курс в Пловдив
Като лектори се включиха преподавателите от МУ Пловдив проф. д-р М. Токмакова - заместник-ректор по научноизследователска дейност на МУ Пловдив, проф. д-р В. Горанова – Маринова - заместник-ректор по учебна дейност, проф. д-р М. Генева – Попова - декан на Факултета по медицина, проф. д-р Л. Владимирова - Китова, проф. д-р Вл. Андонов, проф. д-р М. Стойчева. От МУ Варна лектори бяха проф. д-р Й. Йотов – декан на Факултета по медицина, доц. д-р Я. Пейчев, доц. д-р В. Димитрова, доц. д-р Г. Вълчев. От МУ Плевен лекция изнесе доц. д-р Р. Русев, представиха се с лекции и доц. д-р Е. Димитрова от Националната кардиологична болница и д-р В. Канарев от МБАЛ Парк Хоспитал Пловдив.
Сред темите на лекциите бяха хроничният панкреатит и ракът на панкреаса, ревматоидният артрит, артериалната хипертония, сърдечните пороци, образната диагностика на белодробната туберкулоза. Сред акцентите бяха и представянията за исхемичната кардиограма, белодробната тромбоемболия, острата сърдечна недостатъчност. Програмата включи още теми като мултиплен миелом, клинична неврофизиология и респираторна патология, кардиогенен шок, ХИВ, пулмонална хипертония и подходи в лечението на белодробния рак. Дискусионният панел "Младите пулмолози: проблеми и решения" даде възможност специализантите да обменят опит и да обсъдят предизвикателствата пред бъдещото си професионално развитие.
По време на събитието председателят на БДББ проф. д-р Диана Петкова подчерта ключовото значение на устойчивото сътрудничество между научното дружество и водещите медицински университети в страната:
"Партньорството ни с медицинските университети е фундаментът, върху който изграждаме качеството на обучителната програма на БДББ. Високо ценим съвместната ни работа с МУ - Пловдив и МУ - Варна, заедно с които последователно издигаме подготовката на младите специалисти, специализантите и докторантите в областта на пулмологията на едно съвременно ниво. Този курс е поредното доказателство за значимостта на нашите общи усилия в стремежа ни към високи академични стандарти."
Обучението завърши с връчване на сертификати на участниците.
