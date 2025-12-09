ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Специализанти по белодробни болести от цялата страна преминаха обучителен курс в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:15 / 09.12.2025Коментари (0)248
©
Българското дружество по белодробни болести (БДББ) събра от 5 до 7 декември 2025 г. млади лекари от клиниките по белодробни болести в страната на своя годишен курс за специализанти и докторанти в Пловдив, организиран съвместно с Медицински университет Пловдив. Събитието е част от Програмата на научното дружество за продължаващо обучение. Курсът, реализиран с участието на водещи преподаватели от медицинските университети в Пловдив, Варна и Плевен, от МБАЛ-Варна към ВМА, от Националната кардиологична болница и от МБАЛ Парк Хоспитал Пловдив, предложи широк и актуален спектър от знания в областта на вътрешните болести, необходими в работата на специалистите пулмолози.

Като лектори се включиха преподавателите от МУ Пловдив проф. д-р М. Токмакова - заместник-ректор по научноизследователска дейност на МУ Пловдив, проф. д-р В. Горанова – Маринова - заместник-ректор по учебна дейност, проф. д-р М. Генева – Попова - декан на Факултета по медицина, проф. д-р Л. Владимирова - Китова, проф. д-р Вл. Андонов, проф. д-р М. Стойчева. От МУ Варна лектори бяха проф. д-р Й. Йотов – декан на Факултета по медицина, доц. д-р Я. Пейчев, доц. д-р В. Димитрова, доц. д-р Г. Вълчев. От МУ Плевен лекция изнесе доц. д-р Р. Русев, представиха се с лекции и доц. д-р Е. Димитрова от Националната кардиологична болница и д-р В. Канарев от МБАЛ Парк Хоспитал Пловдив.

Сред темите на лекциите бяха хроничният панкреатит и ракът на панкреаса, ревматоидният артрит, артериалната хипертония, сърдечните пороци, образната диагностика на белодробната туберкулоза. Сред акцентите бяха и представянията за исхемичната кардиограма, белодробната тромбоемболия, острата сърдечна недостатъчност. Програмата включи още теми като мултиплен миелом, клинична неврофизиология и респираторна патология, кардиогенен шок, ХИВ, пулмонална хипертония и подходи в лечението на белодробния рак. Дискусионният панел "Младите пулмолози: проблеми и решения" даде възможност специализантите да обменят опит и да обсъдят предизвикателствата пред бъдещото си професионално развитие.

По време на събитието председателят на БДББ проф. д-р Диана Петкова подчерта ключовото значение на устойчивото сътрудничество между научното дружество и водещите медицински университети в страната:

"Партньорството ни с медицинските университети е фундаментът, върху който изграждаме качеството на обучителната програма на БДББ. Високо ценим съвместната ни работа с МУ - Пловдив и МУ - Варна, заедно с които последователно издигаме подготовката на младите специалисти, специализантите и докторантите в областта на пулмологията на едно съвременно ниво. Този курс е поредното доказателство за значимостта на нашите общи усилия в стремежа ни към високи академични стандарти."

Обучението завърши с връчване на сертификати на участниците.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор спука гума и сцепи джанта на моста на Герджика заради голя...
21:27 / 09.12.2025
Пловдивски блогър: Вие сте селяни, родителите ви са селяни и деца...
17:18 / 09.12.2025
Северният район на Пловдив показва всички значими промени, които ...
17:00 / 09.12.2025
Вицепрезидентът от Пловдив: Притеснително е, че се вади етническа...
16:38 / 09.12.2025
Ново назначение в Апелативен съд Пловдив
15:10 / 09.12.2025
В Пловдив пенсионираха необичащ журналистите съдия
13:50 / 09.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
12:15 / 08.12.2025
Пловдивчанка показа какво е получила срещу 12 лева на коледния базар
Пловдивчанка показа какво е получила срещу 12 лева на коледния базар
09:16 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести на ДПС под надслов “Не на омразата”
Войната в Украйна
Бюджет 2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: