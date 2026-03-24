Пловдив има чисто нова придобивка, а именно соларна пейка. Тя бе монтирана преди минути пред сградата на община Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Дизайнът й е модернистичен и идеално се вписва в градската среда. Всеки желаещ може да поседне, да се полюбува на магнолията отсреща и да зареди телефона си. На нея има специално обособени две зарядни станции.
Около пейката всеки човек може да се прикачи към безплатния интернет и хем да зарежда телефона си, хем да разцъка социалните мрежи.
Смарт пейката се зарежда от слънчевата светлина и съхранява енергията си за тъмната част на деня или пък за следващите дни.
Според наша информация пейката е оборудвана и сензори за околната среда, които измерват температурата, влажността и други.
Соларна пейка се появи в центъра на Пловдив
