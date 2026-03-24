Пловдив има чисто нова придобивка, а именно соларна пейка. Тя бе монтирана преди минути пред сградата на община Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Дизайнът й е модернистичен и идеално се вписва в градската среда. Всеки желаещ може да поседне, да се полюбува на магнолията отсреща и да зареди телефона си. На нея има специално обособени две зарядни станции.

Около пейката всеки човек може да се прикачи към безплатния интернет и хем да зарежда телефона си, хем да разцъка социалните мрежи.

Смарт пейката се зарежда от слънчевата светлина и съхранява енергията си за тъмната част на деня или пък за следващите дни. 

Според наша информация пейката е оборудвана и сензори за околната среда, които измерват температурата, влажността и други.