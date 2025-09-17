© БНТ Младежи са заснети от камери как скачат върху лек автомобил и го увреждат. Най-странното? След това позират за снимки пред потрошената кола - "Мерцедес" кабриолет. Собственикът се съмнява, че става дума за опасно предизвикателство в социалните мрежи.



Случката се разиграва в Пловдив около 01:00 ч. през нощта на 5 септември на улица "Младежка", където луксозното возило било паркирано с брезент. Камери в района заснели, как младежите премахнали покривалото, покатерили се по предния капак и тавана на автомобила и позирали, снимайки се с телефон.



Собственикът на автомобила открил щетите на сутринта — вдлъбнат гюрук, деформиран преден капак и сериозни поражения, които наложили скъп ремонт. Пловдивчанинът подал сигнал до Второ районно.



"Съветвам младежите да имат повече разум, а не да се влияят от инстинктите", обясни собственикът на мерцедеса пред БНТ.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.