Собственик на скъпа кола даде съвет на младежи след малоумна постъпка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:07
© БНТ
Младежи са заснети от камери как скачат върху лек автомобил и го увреждат. Най-странното? След това позират за снимки пред потрошената кола - "Мерцедес" кабриолет. Собственикът се съмнява, че става дума за опасно предизвикателство в социалните мрежи.

Случката се разиграва в Пловдив около 01:00 ч. през нощта на 5 септември на улица "Младежка", където луксозното возило било паркирано с брезент. Камери в района заснели, как младежите премахнали покривалото, покатерили се по предния капак и тавана на автомобила и позирали, снимайки се с телефон.

Собственикът на автомобила открил щетите на сутринта — вдлъбнат гюрук, деформиран преден капак и сериозни поражения, които наложили скъп ремонт. Пловдивчанинът  подал сигнал до Второ районно.

"Съветвам младежите да имат повече разум, а не да се влияят от инстинктите", обясни собственикът на мерцедеса пред БНТ.








