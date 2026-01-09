ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственик на частен имот на Бунарджика реши да си дострои къщата без документи
"Проверката е извършена и е установено, че собственикът действително няма разрешение за строеж или за извършване на строително-ремонтни дейности. Издадено е предписание за премахване" - каза за медията ни районният кмет Георги Стаменов.
Незаконната сграда е издигната върху свободен терен на северния склон на Бунарджика. Представлява метална конструкция, към която се е изграждала още една стая за увеличаване на жилищната площ. Собственикът вече е подал заявление в районното кметство, че сам ще демонтира конструкцията. Затова засега няма да му се налага санкция. Ако обаче не спази определения срок за премахването, ще се приложи цялата строгост на закона, предупреди Стаменов.
