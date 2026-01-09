ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Собственик на частен имот на Бунарджика реши да си дострои къщата без документи
Автор: Диана Бикова 15:16Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Собственик на частен имот на Бунарджика си навлече неприятности, след като решил да си дострои къщата без съответните строителни документи. Казусът започнал да се разплита след сигнал на жителите на ул. "Поручик Д. Величков" до администрацията на район "Централен" за извършвани строителни дейности, в който изразили опасения от евентуални срутвания на ската, предава Plovdiv24.bg.

"Проверката е извършена и е установено, че собственикът действително няма  разрешение за строеж или за извършване на строително-ремонтни дейности. Издадено е предписание за премахване" - каза за медията ни районният кмет Георги Стаменов

Незаконната сграда е издигната върху свободен терен на северния склон на Бунарджика. Представлява метална конструкция, към която се е изграждала още една стая за увеличаване на жилищната площ. Собственикът вече е подал заявление в районното кметство, че сам ще демонтира конструкцията. Затова засега няма да му се налага санкция. Ако обаче не спази определения срок за премахването, ще се приложи цялата строгост на закона, предупреди Стаменов.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Правителството с важно решение в полза на Пловдив
13:21 / 09.01.2026
Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм
12:27 / 09.01.2026
Масово разочарование след първия епизод на новия български сериал...
11:59 / 09.01.2026
Най-много кадри ще се търсят в Пловдив и областта
11:26 / 09.01.2026
След смъртта на 14-годишно момиче и 5 ранени, осъден в Пловдив от...
11:16 / 09.01.2026
Стартира обновяването на НБ "Иван Вазов"
10:50 / 09.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Екшън на Скобелева майка
Изграждат велоалеи за 15 млн.лв.в Пловдив
България в еврозоната
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: