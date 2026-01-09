© Plovdiv24.bg Собственик на частен имот на Бунарджика си навлече неприятности, след като решил да си дострои къщата без съответните строителни документи. Казусът започнал да се разплита след сигнал на жителите на ул. "Поручик Д. Величков" до администрацията на район "Централен" за извършвани строителни дейности, в който изразили опасения от евентуални срутвания на ската, предава Plovdiv24.bg.



"Проверката е извършена и е установено, че собственикът действително няма разрешение за строеж или за извършване на строително-ремонтни дейности. Издадено е предписание за премахване" - каза за медията ни районният кмет Георги Стаменов.



Незаконната сграда е издигната върху свободен терен на северния склон на Бунарджика. Представлява метална конструкция, към която се е изграждала още една стая за увеличаване на жилищната площ. Собственикът вече е подал заявление в районното кметство, че сам ще демонтира конструкцията. Затова засега няма да му се налага санкция. Ако обаче не спази определения срок за премахването, ще се приложи цялата строгост на закона, предупреди Стаменов.



