Снимка от Пловдив разпали дискусия

© Фейсбук Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града.



Този път обаче ще дадем думата на фейсбук потребител, който преди дни публикува любопитна снимка от Пловдив със следния текст:



"Когато караш детска количка и си мислиш, че навсякъде можеш да паркираш! Сега къде да подам сигнал?"



Въпреки че според Закона за движение по пътищата колата е спряна неправилно - какво мислите вие? Има ли значение фактът, че тя не заема повече от едно място?