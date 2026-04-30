Сняг заваля и по високите части на Пловдивска област, предава Plovdiv24.bg. Първите снежинки за последния ден на април вече са факт в района на село Бойково.

Разположение

Село Бойково се намира в планински район на централните Родопи, на 27 км от Пловдив. Разположено е на най-северните склонове на рида Чернатица, на надморска височина 1106 м.

Най-близките върхове са Средня (връх) (1543 м), Крив Камък (връх) (1108 m) и Градище (връх) (1607 м). Най-близките населени места са Плочник на 2.8 км южно, Дедево на 3.2 км източно. Най-близкият административен център е Пловдив на 27 км.

Прогнозата за 1 май

Утре ще има разкъсана, предимно значителна облачност. На отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – слаб сняг. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°.

В планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.