ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сменят оградни пана по пловдивски булеварди
За първи път днес бяха монтирани заграждения пред кметството на район "Източен“ на бул. "Шести септември“ № 274. В сградата се помещават и други общински служби, което обуславя засилен пешеходен поток в района.
"По този начин ще се ограничи нерегламентираното пресичане в натоварения пътен участък и гражданите ще преминават безопасно на пешеходната пътека“, сподели кметът на район "Източен“ Емил Русинов.
От своя страна заместник-кметът по транспорт на Община Пловдив Николай Душков заяви, че вече са монтирани нови пана пред Математическата гимназия, КАТ-Пътна Полиция и на бул. "Цар Борис III Обединител“. Дейностите ще продължат и на други ключови места в града, уточни той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Потвърдиха присъдата на Ральо Ралев
13:49 / 19.01.2026
Стар абонат на полицията и прокуратурата е крадецът от църквата в...
13:18 / 19.01.2026
Арестуваха крадец, минути преди да ограби църквата в "Тракия"
13:09 / 19.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив...
12:49 / 19.01.2026
Община Пловдив: Не стъпвайте върху леда на Гребната, опасно е за ...
12:05 / 19.01.2026
Важно от полицията в Пловдив - авария спира работата
12:04 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS