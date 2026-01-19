© виж галерията Започна поетапна подмяна и монтиране на нови оградни пана за повишаване на пътната безопасност на различни невралгични точки в Пловдив. Процесът вече е в ход и обхваща зони с интензивен пешеходен и автомобилен трафик, информира кметът Костадин Димитров.



За първи път днес бяха монтирани заграждения пред кметството на район "Източен“ на бул. "Шести септември“ № 274. В сградата се помещават и други общински служби, което обуславя засилен пешеходен поток в района.



"По този начин ще се ограничи нерегламентираното пресичане в натоварения пътен участък и гражданите ще преминават безопасно на пешеходната пътека“, сподели кметът на район "Източен“ Емил Русинов.



От своя страна заместник-кметът по транспорт на Община Пловдив Николай Душков заяви, че вече са монтирани нови пана пред Математическата гимназия, КАТ-Пътна Полиция и на бул. "Цар Борис III Обединител“. Дейностите ще продължат и на други ключови места в града, уточни той.