ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Слънчева неделя в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:19Коментари (0)319
© Plovdiv24.bg
Над по-голямата част от страната днес ще преобладава слънчево време, като на места ще има разкъсана висока облачност.

Сутринта на места в равнините и около водните басейни ще е мъгливо, но до обяд видимостта ще се подобри, съобщиха от НИМХ. 

Ще е почти тихо, в Източна България със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла; в Пловдив - около 19°.

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието преди обяд на много места ще е мъгливо, но около обяд видимостта ще се подобри и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. 

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Нов паркинг изградиха в Пловдив
08:37 / 02.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на п...
21:03 / 01.11.2025
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колег...
19:47 / 01.11.2025
Хиляди по Главната на Пловдив дори по тъмно
19:23 / 01.11.2025
Черна събота в Пловдив, загина втори моторист!
18:50 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Светът на киното загуби легенда
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Легендарна пловдивска гимназия се мести в нова сграда
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Пловдивчани ще наемат паркоместа пред домовете си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: