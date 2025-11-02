Слънчева неделя в Пловдив

© Plovdiv24.bg Над по-голямата част от страната днес ще преобладава слънчево време, като на места ще има разкъсана висока облачност.



Сутринта на места в равнините и около водните басейни ще е мъгливо, но до обяд видимостта ще се подобри, съобщиха от НИМХ.



Ще е почти тихо, в Източна България със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла; в Пловдив - около 19°.



В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 11°.



По Черноморието преди обяд на много места ще е мъгливо, но около обяд видимостта ще се подобри и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево.



Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.