|Слънчева неделя в Пловдив
Сутринта на места в равнините и около водните басейни ще е мъгливо, но до обяд видимостта ще се подобри, съобщиха от НИМХ.
Ще е почти тихо, в Източна България със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла; в Пловдив - около 19°.
В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 11°.
По Черноморието преди обяд на много места ще е мъгливо, но около обяд видимостта ще се подобри и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево.
Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
