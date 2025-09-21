ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слънчева неделя предстои в Пловдив
Дневните ще са с още градус по-високи от вчера - между 26° и 31°, в Пловдив - около 29°. Преди обяд в Източна България ще бъде с ниска облачност, но през деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен източен вятър.
Слънчево ще е по Черноморието, преди обяд главно над южното крайбрежие с ниска облачност. Вятърът ще е с посока от изток, до умерен. Максималните температури ще са от 24° до 28°. Водата е 23°-24°. Вълнението на морето първоначално ще отслабне, но към края на деня отново ще се усили до умерено.
И в планините ще преобладава слънчево време. Вятърът ще отслабне, ще бъде слаб до умерен с посока от изток. Дневните температурите ще се повишат с 1-2° градуса и ще са от 16° на Алеко, 19-20° в Пампорово и Боровец, до 25° в Банско.
През новата седмица сутрин ще остане доста хладно, но дневните температури ще продължат да се повишават. Ще бъде слънчево, с изключение на източните райони в часовете до обяд - там ще бъде със значителна ниска облачност. В сряда ще започне да се увеличава и високата и средна облачност. В четвъртък на места главно в източните и в планинските райони се очакват валежи, предимно слаби. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и дневните температури ще се понижат с между 5 и 7 градуса.
