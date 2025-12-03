© Plovdiv24.bg Скандални случаи за източване на финансов ресурс и продажба на активи на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) в Пловдив, огласи на пресконференция ректорът Светла Димитрова. Тя е мажоритарен собственик на дружеството "Интерколеж С" ООД, притежаващо ВУАРР, предава Plovdiv24.bg.



Опитите за източване се правят от миноритарен наследник, а в схемата участват адвокати на Паскал и Пепи Еврото. Четирима от юристите са с отнети адвокатски права по случая "Автостъкла Кобра", който е идентичен със случая ВУАРР. С отнети права е и ЧСИ Галин Костов, чието име стана публично известно с имотната измама на възрастната жена, за което съобщиха всички медии. Намесен е частен арбитражен съд, регистриран към Световния търговски център.



Проблемите започват през 2020 г. след кончината на основателя на фирмата собственик на вуза проф. Димитър Димитров. Негови наследници стават дъщеря му от първия брак с 34% Вихра Димитрова, втората му съпруга Светла Димитрова и малолетната им дъщеря. Светла Димитрова изкупува дела на детето си и става мажоритарен собственик на фирмата и съответно на ВУАРР.



Самата Вихра Димитрова след смъртта на баща си била назначена за заместник-ректор, но не участвала в оперативното управление на училището. На 3 януари 2022 г. Вихра сключила два договора за консултански услуги с две фирми с едни и същи собственици, регистрирани на един и същ адрес. Споразуменията били на обща стойност 6 млн. лева и предвиждали неустойки в размер на 50% от стойността при предсрочно прекратяване. На 11 януари 2022 г. Вихра подала заявление за напускане на ВУАРР. На 22 февруари 2022 г. бил подписан договора за делба на имуществото.



Светла Димитрова цитира имената на замесените в случая, с които е контактувала в последните пет години. През това време са водени съдебни дела и преписки в прокуратурата, а на 1 декември 2025 г. се очаква ВАС да излезе с решение по спора.



"Ръководството и академичната общност настояват да бъде спазен Законът за висше образование, според който ВУАРР е самостоятелно юридическо лице, а наказателното производство за нанесените щети да бъде доведено до край. Казусът е с обществено значение и информирането на медиите и цялата общественост могат да създадат отклик, че е време съдебните институции и държавните структури да направят преглед на своята работа, защото рефлектира на цялото общество" - коментира ректорът.



За споровете е информиран Алиансът от вузове в ЕК, в който ВУАРР членува, заради последствията, ако някой дръзне да източва средства от банковата сметка, в които са средствата от ЕС.



Подробности относно целия казус вижте в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.