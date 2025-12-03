ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Случаят ВУАРР: Адвокати и ЧСИ с отнети права замесени в затриването на вуза
Опитите за източване се правят от миноритарен наследник, а в схемата участват адвокати на Паскал и Пепи Еврото. Четирима от юристите са с отнети адвокатски права по случая "Автостъкла Кобра", който е идентичен със случая ВУАРР. С отнети права е и ЧСИ Галин Костов, чието име стана публично известно с имотната измама на възрастната жена, за което съобщиха всички медии. Намесен е частен арбитражен съд, регистриран към Световния търговски център.
Проблемите започват през 2020 г. след кончината на основателя на фирмата собственик на вуза проф. Димитър Димитров. Негови наследници стават дъщеря му от първия брак с 34% Вихра Димитрова, втората му съпруга Светла Димитрова и малолетната им дъщеря. Светла Димитрова изкупува дела на детето си и става мажоритарен собственик на фирмата и съответно на ВУАРР.
Самата Вихра Димитрова след смъртта на баща си била назначена за заместник-ректор, но не участвала в оперативното управление на училището. На 3 януари 2022 г. Вихра сключила два договора за консултански услуги с две фирми с едни и същи собственици, регистрирани на един и същ адрес. Споразуменията били на обща стойност 6 млн. лева и предвиждали неустойки в размер на 50% от стойността при предсрочно прекратяване. На 11 януари 2022 г. Вихра подала заявление за напускане на ВУАРР. На 22 февруари 2022 г. бил подписан договора за делба на имуществото.
Светла Димитрова цитира имената на замесените в случая, с които е контактувала в последните пет години. През това време са водени съдебни дела и преписки в прокуратурата, а на 1 декември 2025 г. се очаква ВАС да излезе с решение по спора.
"Ръководството и академичната общност настояват да бъде спазен Законът за висше образование, според който ВУАРР е самостоятелно юридическо лице, а наказателното производство за нанесените щети да бъде доведено до край. Казусът е с обществено значение и информирането на медиите и цялата общественост могат да създадат отклик, че е време съдебните институции и държавните структури да направят преглед на своята работа, защото рефлектира на цялото общество" - коментира ректорът.
За споровете е информиран Алиансът от вузове в ЕК, в който ВУАРР членува, заради последствията, ако някой дръзне да източва средства от банковата сметка, в които са средствата от ЕС.
Подробности относно целия казус вижте в прикаченото видео!
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 4 ч. и 31 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Бащата на Сияна: Малко ми идва в повече
16:42 / 03.12.2025
Водач на тротинетка е в болница след удар с лек автомобил
16:27 / 03.12.2025
"Европейски пътища": Подкрепяме нуждата от разширяване на Околовр...
16:31 / 03.12.2025
Инцидент в Пловдив, на мястото пристигнаха полиция и линейка
15:55 / 03.12.2025
Има присъда за нелепата смърт пред заведение в Пловдивско
15:10 / 03.12.2025
Странен пост във Фейсбук разбуни духовете
14:24 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS