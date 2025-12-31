ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|След публикация в Plovdiv24.bg: Проверка на ПОИ и обещание за запълване на опасна дупка
Непосредствено след изхода на паркинга на "Т Маркет" на бул. "Александър Македонски" има дупка с размери 2,5 на 1,5 метра. Направена е преди 4 месеца, а от около 3 седмици е изрязана, но не е сложен асфалт. Дупката изключително много пречи на и без това натоварения трафик булаварда, сигнализира наш читател.
За Plovdiv24.bg директорът на ПОИ Пламен Спасов съобщи, че е наредил незабавна проверка. На място инспекторите са провели разговор с отговорника на обекта, който казал, че настилката ще бъде възстановена след Нова година, защото сега нямало от къде да вземат асфалт.
"Предчувствам, че, ако не си променят отношението към възстановяване на прокопаванията, Новата година за ВиК ще е богата на глоби от Инспектората" - предупреди Спасов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Археологическите открития в Пловдив през 2025 година
12:35 / 31.12.2025
Пловдивчанин бесен: Кой разпореди това безобразие?
10:27 / 31.12.2025
Чуждестранните студенти в Пловдив са повече от населението на Смо...
10:10 / 31.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през август
06:45 / 31.12.2025
МВР Пловдив: Бъдете внимателни
06:25 / 31.12.2025
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл
06:15 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS