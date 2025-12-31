ИЗПРАТИ НОВИНА
След публикация в Plovdiv24.bg: Проверка на ПОИ и обещание за запълване на опасна дупка
Автор: Диана Бикова 14:12Коментари (0)378
© Plovdiv24.bg
Пловдивският общински инспекторат се самосезира след публикация в Plovdiv24.bg относно опасна дупка на ул. "Братя Шкорпил" в район "Южен".

Непосредствено след изхода на паркинга на "Т Маркет" на бул. "Александър Македонски" има дупка с размери 2,5 на 1,5 метра. Направена е преди 4 месеца, а от около 3 седмици е изрязана, но не е сложен асфалт. Дупката изключително много пречи на и без това натоварения трафик булаварда, сигнализира наш читател.

За Plovdiv24.bg директорът на ПОИ Пламен Спасов съобщи, че е наредил незабавна проверка. На място инспекторите са провели разговор с отговорника на обекта, който казал, че настилката ще бъде възстановена след Нова година, защото сега нямало от къде да вземат асфалт. 

"Предчувствам, че, ако не си променят отношението към възстановяване на прокопаванията, Новата година за ВиК ще е богата на глоби от Инспектората" - предупреди Спасов.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

