По повод публикация в Plovdiv24.bg за бедстващо тричленно пловдивско семейство в потресаващи условия, в което има 12-годишно дете, от Община Пловдив съобщиха следното:



От години Община Пловдив подпомага семейството, което живее в къща в района на "Модър-Царевец“ в район "Южен“, съобщиха от дирекция "Социална политика“.



Майката е с психично разстройство и миналата седмица е настанена с прокурорско разпореждане за 4 месеца в психиатрична болница. Дирекция "Социална политика“ към Община Пловдив и дирекция "Социално подпомагане“ са предложили на бащата, който е с ТЕЛК, да отиде в болница, както и да подаде документи за настаняване в дом за хора с физически увреждания. Той обаче категорично е отказал да направи това, както и не е пожелал друг човек да поеме грижите за него в дома му.



От администрацията на район "Южен“ съдействат за доставка на топъл обяд на мъжа. В понеделник служители на дирекция "Социална политика“ са го посетили и са го уверили, че той веднага може да бъде приет в дом за хора с физически увреждания в Пловдив, ако промени решението си. Днес експерти отново ще отидат да разговарят с него в пореден опит да го убедят да постъпи в общинската институция.



На 15 февруари от дирекция "Социална политика“ са настанили 12-годишното дете в кризисен център, където ще остане 6 месеца. След този срок то ще бъде настанено в друга резидентна услуга, ако има риск и не може да се върне в семейството.