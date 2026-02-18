© виж галерията Обезпокоен пловдивчанин и читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да даде гласност на случай с бедстващо семейство в район "Южен".



Става въпрос за тричленно бедстващо семейство, живеещо в порутена къща в района на Модър-Царевец, за което многократно са сигнализирани отговорните служби и институции в Пловдив. Те живеят в изключително тежки условия – голи под и стени, липса на работещи електроуреди, липса на елементарни хигиенни условия, а пода им е заринат с боклуци, които няма кой да почисти.



Бащата е със 100% ТЕЛК, трудноподвижен в инвалидна количка, майката е с шизофрения и е поставена под запрещение. Тя е тази, която е полагала грижи за мъжа си. Към момента обаче за него се грижи 12-годишният им син. Той успява да съчетава училището с грижите за баща си. Отговорните институции са опитали да помогнат на бащата, но той е отказал.



След сигнал до полицията и гласност на случая в социалните мрежи, детето е настанено за срок от 6 месеца в Кризисен център. Не е ясна съдбата му обаче след изтичането на този период.