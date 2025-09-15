След почерпка с алкохол пловдивчанин тръгна по магистрала "Тракия"

© Трима шофьори са заловени да управляват под въздействие на алкохол или наркотици. В събота следобед автопатрул при РУ-Пещера спрял в района на летовището "Цигов чарк“ лек автомобил "Тойота“. След направената проверка се оказало, че 38-годишният водач от Батак е зад волана под въздействието на наркотици.



На кръстовище в пазарджишкото село Лесичово екип от местния полицейски участък проверил лек автомобил "Фолксваген“, управляван от 58-годишен местен жител. След проба с дрегер се оказало, че мъжът е зад волана с концентрация на алкохол доста над 1.2 промила.



Аналогичен е и случаят с 56-годишен пловдивчанин. Автопатрул на сектор "Пътна полиция“ го засякъл в района на АМ "Тракия“ да шофира реното си след почерпка с алкохол. И тримата мъже са задържани, а спрямо тя се водят бързи производства.