След голям пожар в Пловдив жена е в болница с изгаряния

© На 06.08.2025 г. в 16:19 ч. в ОЦ при РДПБЗ-Пловдив е получено съобщение за пожар в апартамент в район "Тракия". Съобщиха от регионалната дирекция на пожарната в града под тепетата.



Пожарът е ликвидиран от два противопожарни екипа от 04 РСПБЗН-Пловдив. Пострадала е жена на 69 г. с изгаряния по крайниците, същата е транспортирана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ до лечебно заведение.



От огъня са унищожени и опушени стени, аспиратор – 1 бр., но все пак жилишето на жената е спасено.