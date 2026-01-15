ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Слави The Clashers идва в "Пловдив Плаза" с новата си образователна настолна игра "19"
По време на гостуването Слави ще разкаже как се е родила идеята за "19“, какви са правилата и какво прави играта толкова популярна сред тийнейджърите. Посетителите ще могат да изпробват играта на място, да си я закупят, както и да получат автограф и снимка с любимия си влогър.
Настолната игра "19“ е създадена с мисъл за младата аудитория и предлага образователни въпроси, лесни правила и много забавни моменти. Тя комбинира стратегия, късмет и хумор, което я прави подходяща както за приятелски събирания, така и за семейни вечери.
Очаква се събитието в Пловдив Плаза да се превърне в истинска фен среща на 17.01 от 11 часа, изпълнена с настроение, смях и позитивни емоции – типични за съдържанието, с което Слави е добре познат онлайн.
Кой е Слави The Clashers?
Слави Панайотов е основател на канала The Clashers и е сред най-разпознаваемите български YouTube създатели, с над 1.6 милиона абонати и над 500 милиона гледания. Той е популярен с развлекателните си видеа, предизвикателства и влогове, насочени основно към тийнейджъри и млади хора. През годините успява да изгради силна онлайн общност, а с настолната игра "19“ прави крачка към създаване на забавление и извън дигиталното пространство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Решиха за цената на билета в градския транспорт на Пловдив
10:06 / 15.01.2026
Тежка нощ за огнеборците в Пловдив. Евакуираха семейство заради п...
09:29 / 15.01.2026
Възрастни мъж и жена са пострадали и с изгаряния след пожара в Пл...
09:21 / 15.01.2026
Общински съветници алармират за сериозни отклонения при ремонта н...
08:41 / 15.01.2026
Мегафорум в Пловдив събира на едно място министър, ректори, синди...
07:00 / 15.01.2026
Нови рокади в Община Пловдив, напуска директор
17:11 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS