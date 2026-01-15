Слави The Clashers идва в "Пловдив Плаза" с новата си образователна настолна игра "19"

© Един от най-популярните и ярки български YouTube създатели на съдържание – Слави The Clashers, ще се срещне с феновете си в Пловдив Плаза, където ще представи най-новия си проект – настолната игра "19“. Събитието се очаква да събере стотици млади фенове и любители на настолните игри, които ще имат възможност да се докоснат отблизо до идеята зад проекта.



По време на гостуването Слави ще разкаже как се е родила идеята за "19“, какви са правилата и какво прави играта толкова популярна сред тийнейджърите. Посетителите ще могат да изпробват играта на място, да си я закупят, както и да получат автограф и снимка с любимия си влогър.



Настолната игра "19“ е създадена с мисъл за младата аудитория и предлага образователни въпроси, лесни правила и много забавни моменти. Тя комбинира стратегия, късмет и хумор, което я прави подходяща както за приятелски събирания, така и за семейни вечери.



Очаква се събитието в Пловдив Плаза да се превърне в истинска фен среща на 17.01 от 11 часа, изпълнена с настроение, смях и позитивни емоции – типични за съдържанието, с което Слави е добре познат онлайн.



Кой е Слави The Clashers?



Слави Панайотов е основател на канала The Clashers и е сред най-разпознаваемите български YouTube създатели, с над 1.6 милиона абонати и над 500 милиона гледания. Той е популярен с развлекателните си видеа, предизвикателства и влогове, насочени основно към тийнейджъри и млади хора. През годините успява да изгради силна онлайн общност, а с настолната игра "19“ прави крачка към създаване на забавление и извън дигиталното пространство.