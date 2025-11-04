ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сирени и огън пред входа на болница в Пловдив
Става въпрос за лек пожар отпреди броени минути в непосредствена близост до храма "Свети великомъченик Георги Победоносец" в двора на болничното заведение.
Огънят е потушен, на място е пристигнал и екип на пловдивската пожарна. Няма пострадали хора, нито материални щети.
преди 27 мин.
+1
