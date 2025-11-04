© Plovdiv24.bg виж галерията За извънредна ситуация пред един от входовете на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив научи Plovdiv24.bg.



Става въпрос за лек пожар отпреди броени минути в непосредствена близост до храма "Свети великомъченик Георги Победоносец" в двора на болничното заведение.



Огънят е потушен, на място е пристигнал и екип на пловдивската пожарна. Няма пострадали хора, нито материални щети.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.