Популярната шеф-готвачка Силвена Роу коментира в социалните мрежи цената на картофите в един от пазарите в Пловдив, която достига 7 евро за килограм.
В публикацията си тя изразява недоумение как един основен хранителен продукт може да струва толкова, особено предвид средната пенсия в страната.
"Моля някой да ми обясни как е възможно това и накъде вървим като общество? Не говорим за гориво, не говорим за петрол, не говорим за нафта - говорим за картоф“, пише Роу.
Потребители обаче обясняват в коментарите на публикацията на Роу, че цената на първите пресни картофи в началото на сезона традиционно е висока и припомня, че миналата година през март месец също е било скъпо, макар и в лева.
/
Още от Общество
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.