Популярната шеф-готвачка Силвена Роу коментира в социалните мрежи цената на картофите в един от пазарите в Пловдив, която достига 7 евро за килограм.



В публикацията си тя изразява недоумение как един основен хранителен продукт може да струва толкова, особено предвид средната пенсия в страната.



"Моля някой да ми обясни как е възможно това и накъде вървим като общество? Не говорим за гориво, не говорим за петрол, не говорим за нафта - говорим за картоф“, пише Роу.



Потребители обаче обясняват в коментарите на публикацията на Роу, че цената на първите пресни картофи в началото на сезона традиционно е висока и припомня, че миналата година през март месец също е било скъпо, макар и в лева.