|Силвена Роу ще бъде лектор на семинар за храни и качество на живот в УХТ-Пловдив
Събитието със заглавие "Храни и хранене за дълголетие и качество на живот" ще се проведе на 9 октомври в аула "Проф. Милен Бешков“ на Университета по хранителни технологии и ще започне в 11.00 часа.
По време на семинара шеф Роу ще представи своя научнообоснован подход за трансформиране на последните достижения в храненето и науката за дълголетието в лесни за прилагане, вкусни и здравословни ежедневни навици.
Участниците ще имат възможност да видят как кулинарното майсторство се среща с науката за храната, благодарение на опита на шеф Роу като водещ лектор в Женевския колеж по науки за дълголетието.
Семинарът е подходящ както за професионалисти в областта на храненето и здравето, така и за всички, които искат да подобрят ежедневните си хранителни навици и да подкрепят дългосрочното си здраве и качество на живот.
