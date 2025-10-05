Силвена Роу ще бъде лектор на семинар за храни и качество на живот в УХТ-Пловдив

© Пловдив ще бъде домакин на уникален академичен семинар, посветен на храненето и дълголетието, воден от една от водещите фигури в световната гастрономия и биохакинг – шеф Силвена Роу.



Събитието със заглавие "Храни и хранене за дълголетие и качество на живот" ще се проведе на 9 октомври в аула "Проф. Милен Бешков“ на Университета по хранителни технологии и ще започне в 11.00 часа.



По време на семинара шеф Роу ще представи своя научнообоснован подход за трансформиране на последните достижения в храненето и науката за дълголетието в лесни за прилагане, вкусни и здравословни ежедневни навици.



Участниците ще имат възможност да видят как кулинарното майсторство се среща с науката за храната, благодарение на опита на шеф Роу като водещ лектор в Женевския колеж по науки за дълголетието.



Семинарът е подходящ както за професионалисти в областта на храненето и здравето, така и за всички, които искат да подобрят ежедневните си хранителни навици и да подкрепят дългосрочното си здраве и качество на живот.