Силвена Роу ще бъде лектор на семинар за храни и качество на живот в УХТ-Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:30 / 05.10.2025
©
Пловдив ще бъде домакин на уникален академичен семинар, посветен на храненето и дълголетието, воден от една от водещите фигури в световната гастрономия и биохакинг – шеф Силвена Роу.

Събитието със заглавие "Храни и хранене за дълголетие и качество на живот" ще се проведе на 9 октомври в аула "Проф. Милен Бешков“ на Университета по хранителни технологии и ще започне в 11.00 часа.

По време на семинара шеф Роу ще представи своя научнообоснован подход за трансформиране на последните достижения в храненето и науката за дълголетието в лесни за прилагане, вкусни и здравословни ежедневни навици.

Участниците ще имат възможност да видят как кулинарното майсторство се среща с науката за храната, благодарение на опита на шеф Роу като водещ лектор в Женевския колеж по науки за дълголетието.

Семинарът е подходящ както за професионалисти в областта на храненето и здравето, така и за всички, които искат да подобрят ежедневните си хранителни навици и да подкрепят дългосрочното си здраве и качество на живот.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

