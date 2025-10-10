ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Силвена Роу от Пловдив: 70% от младите в България имат инсулинова резистентност, без дори да го знаят
Залата беше препълнена от млади хора, дошли да чуят жената, която от години проповядва здравословен начин на живот не като мода, а като философия, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Помня храната от детството си – тя имаше вкус на слънце и минерали. Дълголетието не е даденост, то се извоюва. Не си мислете, че щом сте млади, винаги ще сте млади и силни“, каза Роу, подчертавайки, че храната е най-мощният инструмент, който имаме - "Тя е калории, сила и информация“.
"Храната може да те направи силен и могъщ или болен. Изборът е наш. Един мазен кебап няма да даде нищо на тялото ви, освен тежест“, добави тя с усмивка.
Шеф Роу насърчи студентите да бъдат "модели на воля и любов“ – към себе си, професията и хората около тях.
"В България сме най-добрите хакери. От Америка звънят да отключваме телефони, но трябва да станем биохакери!"
Според нея сънят е ключов за дълголетието, защото хормонът на растежа работи активно между 21:00 и полунощ.
"Ако си легнете в 1 след полунощ и спите 15 часа, няма значение. Тялото вече е пропуснало времето си за възстановяване“, обясни Силвена.
Тя предупреди, че 70% от младите хора в България имат инсулинова резистентност, без дори да го знаят.
"Ако българинът се чувства по-добре, ще има повече енергия. А без енергия не можем да постигнем нищо“, каза тя.
През сълзи Роу сподели, че се чувства добре в родината си: "Камъкът си тежи на мястото. Няма по-хубава храна от тази тук. Не ми трябват космически неща – снощи хапнах боб и бях щастлива.“
Тя призова хората да се радват на момента и да не се саморазрушават с негативни мисли.
"Никога не е късно да започнете да се храните правилно. Стресът също може да бъде здравословен, ако го насочите в градивна посока. Не може да се живее с хапчета – трябва да се лекуваме с храна“, каза шеф Роу.
В края на семинара тя сподели, че няма финансов интерес в България, но има силно желание да помага на младите хора да успяват. "Те са бъдещето на тази държава. Ако им дадем здраве и вяра, България ще върви напред“, заключи тя.
Семинарът приключи с аплодисменти и десетки въпроси от публиката.
"Аз искам да живея до 100 години и да бъда силна. И вярвам, че всеки от вас може – стига да го поиска“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор от Пловдив заобиколи магистралата, за да стигне до София
08:46 / 10.10.2025
Важен ден за Дебора в Пловдив
08:23 / 10.10.2025
Новият асфалт на "Александър Стамболийски" пропадна
20:23 / 09.10.2025
Министър идва в Пловдив, за да прави смях. "Жена" му го поставя в...
16:57 / 09.10.2025
Петролен бос купи резиденцията на Сакскобургготски в Пловдивско з...
16:45 / 09.10.2025
В Пловдив и още два града е най-топло
15:47 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS