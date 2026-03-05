ЗАРЕЖДАНЕ...
Сигнализирайте МВР Пловдив, ако знаете кой е този мъж
Според предварителните данни взломното посегателство било извършено преди обед на 23 февруари. В изпълнение на указанията на наблюдаващия делото прокурор от Районна прокуратура – Пловдив разследването продължава, но на този етап все още се издирва вероятен свидетел на случилото се – мъжът от предоставените кадри.
Гражданите, които го разпознават и имат информация за неговото местонахождение, могат да сигнализират в дежурната част на районното управление на тел. 032/932 004.
