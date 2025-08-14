ИЗПРАТИ НОВИНА
Сигнал: Въпрос на време е на това място в Пловдив да стане инцидент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:04
Жители на Пловдив сигнализират за изключително опасни шахти, намиращи се на кръстовището на бул. "Васил Левски“ до търговски център "Гардения“, в началото на локалното платно към сервизите в района.

По думите на очевидци, поне една от шахтите е напълно открита, с дълбочина около три метра, което представлява сериозна опасност за преминаващи  велосипедисти и пешеходци. Районът е силно оживен, а липсата на каквито и да било предпазни ограждения или обозначителни знаци увеличава риска от тежки инциденти.

"Това е бомба със закъснител. Движението тук е постоянно, минават деца, хора с велосипеди, коли – въпрос на време е да стане инцидент,“ коментира гражданин, подал сигнала към Plovdiv24.bg.







