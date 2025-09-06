Сигнал: Пълна анархия цари в пловдивски парк

© Жители на Кючук Париж алармират в сигнал до Plovdiv24.bg за пълна анархия в парк "Белите брези“. Вместо да бъде спокойно и безопасно място за отдих и игри на децата, паркът се е превърнал в арена на рискови ситуации, разказват потърпевши граждани.



"Посещавам парка редовно от 2021 година, сега вече с двете си малки деца. Ежедневно, следобед и вечер, е пълно с домашни кучета, макар че е забранено! Стопаните си ги водят и стоят с тях с часове, необезпокоявани“, споделя възмутен пловдивчанин.



По думите му вчера е станал свидетел на особено опасна ситуация – голямо куче, пуснато свободно без повод, тичало и играело с топка. След направена забележка собственикът реагирал с арогантно поведение, заявявайки, че животното било "добро“ и дори ако му бъде написан акт, ще го плати "с удоволствие“.



Опитите за сигнал до институциите обаче се оказали напразни. Гражданинът се свързал с Общинска охрана, откъдето го препратили към Първо районно управление. Там никой не вдигал телефона. След обаждане на тел. 112, от полицията уверили, че ще изпратят екип, но никой не дошъл, докато собственикът необезпокояван разхождал кучето си из парка, включително до чешмата, където играят десетки деца.



"Къде са правоимащите власти и защо никой не следи дали табелите в парка се спазват? Трябва ли да чакаме да стане белята, за да се вземат мерки?“, пита възмутеният родител.



Към проблема с кучетата се добавя и друг сериозен риск – електрическите тротинетки. Според посетители на "Белите брези“ всяка вечер през парка профучават огромни тротинетки, които преминават на косъм от децата.



"Това е направо терор. Паркът ден и нощ е като Survivor – борба за оцеляване“, коментира пловдивчанинът.



Жителите настояват за спешна намеса от страна на кмета, полицията и Общинска охрана. Те напомнят, че по време на предизборните кампании местната власт идва, за да пита гражданите "от какво имат нужда“, но сега, когато проблемите са крещящи, институциите мълчат.