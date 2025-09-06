ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Сигнал: Пълна анархия цари в пловдивски парк
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:21Коментари (0)329
©
Жители на Кючук Париж  алармират в сигнал до Plovdiv24.bg за пълна анархия в парк "Белите брези“. Вместо да бъде спокойно и безопасно място за отдих и игри на децата, паркът се е превърнал в арена на рискови ситуации, разказват потърпевши граждани.

"Посещавам парка редовно от 2021 година, сега вече с двете си малки деца. Ежедневно, следобед и вечер, е пълно с домашни кучета, макар че е забранено! Стопаните си ги водят и стоят с тях с часове, необезпокоявани“, споделя възмутен пловдивчанин.

По думите му вчера е станал свидетел на особено опасна ситуация – голямо куче, пуснато свободно без повод, тичало и играело с топка. След направена забележка собственикът реагирал с арогантно поведение, заявявайки, че животното било "добро“ и дори ако му бъде написан акт, ще го плати "с удоволствие“.

Опитите за сигнал до институциите обаче се оказали напразни. Гражданинът се свързал с Общинска охрана, откъдето го препратили към Първо районно управление. Там никой не вдигал телефона. След обаждане на тел. 112, от полицията уверили, че ще изпратят екип, но никой не дошъл, докато собственикът необезпокояван разхождал кучето си из парка, включително до чешмата, където играят десетки деца.

"Къде са правоимащите власти и защо никой не следи дали табелите в парка се спазват? Трябва ли да чакаме да стане белята, за да се вземат мерки?“, пита възмутеният родител.

Към проблема с кучетата се добавя и друг сериозен риск – електрическите тротинетки. Според посетители на "Белите брези“ всяка вечер през парка профучават огромни тротинетки, които преминават на косъм от децата.

"Това е направо терор. Паркът ден и нощ е като Survivor – борба за оцеляване“, коментира пловдивчанинът.

Жителите настояват за спешна намеса от страна на кмета, полицията и Общинска охрана. Те напомнят, че по време на предизборните кампании местната власт идва, за да пита гражданите "от какво имат нужда“, но сега, когато проблемите са крещящи, институциите мълчат.


Още по темата: общо новини по темата: 244
02.05.2025 Новото бижу на Стария Пловдив
28.04.2025 Чудесни новини долетяха от район "Южен"
14.04.2025 Читателка: Колко сигнала трябва да пусна?
26.03.2024 Отлична новина за детска градина в Пловдив
26.03.2024 Отстраняват нередности след сигнал на Plovdiv24.bg
17.03.2024 В края на май приключва един от най-мащабните проекти в Пловдив
предишна страница [ 1/41 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Уникално ръчно извезано знаме дариха на кмета на Пловдив по повод...
14:12 / 06.09.2025
Вижте как преди 40 години в Пловдив Тодор Живков открива паметник...
13:06 / 06.09.2025
Шест от водещите актьори на Пловдивския драматичен театър се прев...
12:22 / 06.09.2025
Пловдивчанин се отказа от титлата "Мистър Планет България", за да...
12:02 / 06.09.2025
Пловдив отдаде почит на героите на Съединението – кап. Райчо Нико...
11:31 / 06.09.2025
Костадин Димитров: Пловдив расте миграционно всеки ден, необходим...
10:41 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Новите европейски площадки в Пловдив
51-ото Народно събрание
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
Съединението и празник на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: