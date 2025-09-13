ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигнал: Пловдивчанин шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
Преди да ни изпрати клипа, той е сигнализирал в полицията. Ето и подробностите:
Пиша Ви след разговор с джурна част тел. 032 932007 на Областна дирекция на МВР - Пловдив. Разговорът е проведен в 18,36ч. 13.09.2025 г.
Като прикачен файл изпращам видео, доказващо движението на автомобил в насрещното движение по автомагистрала ТРАКИЯ с висока скорост.
Датата е 13.09.2025 г., часът на видеото е 16,28 ч. Мястото е автомагистрала "Тракия", след отбивката за град Сливен към автомагистрала "Тракия" в посока гр. Пловдив.
Вероятния регистрационен номер на автомобила е РВ1826...
