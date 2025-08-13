ИЗПРАТИ НОВИНА
Сигнал: Общината с най-бурно строителство да задели ресурс, за да опази живота на хората
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 10:30
© Plovdiv24.bg
Пловдивчанин изпрати сигнал до редакцията на Plovdiv24.bg, свързан с лошото състояние на няколко дървета в района около Гребната база.

"Единственият път, който свързва цял квартал на Пловдив с останалата част от града, представлява реална заплаха за всеки преминаващ. Става дума за пътят от "Прослав" до Спортното училище. 

Огромни дървета са изсъхнали и надвиснали зловещо над преминаващите хора, които се прибират от работа или просто да решили да се разходят до Гребната база. 

Вече няколко дървета паднаха, включително нанасяйки щети върху движещи се автомобили. Тази занемарена и опасна гора носи името "Парк Отдих и Култура".

Предполагам, че общината с най-бурно строителство в България ще може да задели ресурс, за да опази живота и здравето на своите жители, защото става дума за малка сума и ресурс, който е напълно във възможностите на "Паркове и градини".







