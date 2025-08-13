ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сигнал: Общината с най-бурно строителство да задели ресурс, за да опази живота на хората
"Единственият път, който свързва цял квартал на Пловдив с останалата част от града, представлява реална заплаха за всеки преминаващ. Става дума за пътят от "Прослав" до Спортното училище.
Огромни дървета са изсъхнали и надвиснали зловещо над преминаващите хора, които се прибират от работа или просто да решили да се разходят до Гребната база.
Вече няколко дървета паднаха, включително нанасяйки щети върху движещи се автомобили. Тази занемарена и опасна гора носи името "Парк Отдих и Култура".
Предполагам, че общината с най-бурно строителство в България ще може да задели ресурс, за да опази живота и здравето на своите жители, защото става дума за малка сума и ресурс, който е напълно във възможностите на "Паркове и градини".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ромски фамилии от Пловдивско под специално наблюдение в борбата с...
08:50 / 13.08.2025
Къде е полицията?
08:35 / 13.08.2025
Временна организация на движение по бул."Васил Априлов" от днес
06:40 / 13.08.2025
Възмутителна кражба от детска количка в Пловдив, крадецът обикаля...
22:20 / 12.08.2025
Д-р Даниел Ставрев: 13 бебета, заченати чрез инвитро, се родиха п...
19:46 / 12.08.2025
Ново предупреждение за Пловдив
17:44 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS