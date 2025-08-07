ИЗПРАТИ НОВИНА
Сигнал: Несъвместимо е с "нормални" условия на живот ежедневното газене на купчини боклуци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:59
© Plovdiv24.bg
Гражданин се обърна към кмета на район "Западен" Тони Стойчева и заместник-кметът по екология Иван Стоянов с молба за спешни мерки по почистване на ул."Рая". Мъжът изпрати сигнала си и до редакцията на Plovdiv24.bg.

"Моля за организиране поредното почистването на района на ул. "Рая" № 24...42 от натрупани картонени опаковки, смесени с битов отпадък преди достигане на размерите на предишните 2 сметища, възникнали на същото място през месец юли.

Насочвам вниманието към все по-честата повтаряемост на проблеми от подобно естество - това е 3-ти прецедент за последните 45 дни на този адрес и поне 7-ми сигнал от началото на годината от улицата.

Горното налага неотложно да се помисли за броя и разположението на допълнителни съдове в други точки, включително в отклоненията западно от улицата.

Допускам, че извършителите не са в тази аудитория и няма да се познаят каквито и послания да се отправят. С тях трябва да се общува с езика на санкциите, което впрочем беше и обещано.

Апелирам за обединение около тезата, че продължаващото неглижиране на въпроса мултиплицира проблемите чрез "ефекта на счупените прозорци".

От моя гледна точка намирам за несправедливо и дискриминационно сметта на 7-8 жилищни комплекси да се съсредоточава в 3 съда на 15 метра от дома над 150 български семейства, в това число и моето. Парадоксът на същевременно празните съдове за разделно събиране - няма да го коментирам, освен може би дизайните на отворите.

Считам за несъвместимо с "нормални" условия на живот ежедневното газене на купчини боклуци и проявяването на търпимост към такова статукво.

Със снимковия материал съм се опитал да покажа заформяне на ново сметище от не вдигната купчина кашони в редовния курс за сметосъбиране на 06.08.2025. За какво разделно събиране и графици може да се говори когато остават трайно нереализирани положения от Наредбата за управление на отпадъците като а) почистено улично платно, б) почистена площадка на съдовете, след всяко обслужване; в) недопускане смесването на рециклируеми с други отпадъци. Ограничавам се до този, но мога да предложа и други по-фрапантни кадри, пише ни той.







Иначе такса смет я вдигнаха мъжката....сега обаче разбират че не е трябвало да крадат всички пари, а е трябвало и някаква работа да свършат.
