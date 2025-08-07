ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сигнал: Несъвместимо е с "нормални" условия на живот ежедневното газене на купчини боклуци
"Моля за организиране поредното почистването на района на ул. "Рая" № 24...42 от натрупани картонени опаковки, смесени с битов отпадък преди достигане на размерите на предишните 2 сметища, възникнали на същото място през месец юли.
Насочвам вниманието към все по-честата повтаряемост на проблеми от подобно естество - това е 3-ти прецедент за последните 45 дни на този адрес и поне 7-ми сигнал от началото на годината от улицата.
Горното налага неотложно да се помисли за броя и разположението на допълнителни съдове в други точки, включително в отклоненията западно от улицата.
Допускам, че извършителите не са в тази аудитория и няма да се познаят каквито и послания да се отправят. С тях трябва да се общува с езика на санкциите, което впрочем беше и обещано.
Апелирам за обединение около тезата, че продължаващото неглижиране на въпроса мултиплицира проблемите чрез "ефекта на счупените прозорци".
От моя гледна точка намирам за несправедливо и дискриминационно сметта на 7-8 жилищни комплекси да се съсредоточава в 3 съда на 15 метра от дома над 150 български семейства, в това число и моето. Парадоксът на същевременно празните съдове за разделно събиране - няма да го коментирам, освен може би дизайните на отворите.
Считам за несъвместимо с "нормални" условия на живот ежедневното газене на купчини боклуци и проявяването на търпимост към такова статукво.
Със снимковия материал съм се опитал да покажа заформяне на ново сметище от не вдигната купчина кашони в редовния курс за сметосъбиране на 06.08.2025. За какво разделно събиране и графици може да се говори когато остават трайно нереализирани положения от Наредбата за управление на отпадъците като а) почистено улично платно, б) почистена площадка на съдовете, след всяко обслужване; в) недопускане смесването на рециклируеми с други отпадъци. Ограничавам се до този, но мога да предложа и други по-фрапантни кадри, пише ни той.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 20 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Георги Георгиев излиза на свобода срещу 10 000 лева гаранция
14:35 / 07.08.2025
Мотористът от катастрофата на "Скобелева майка" е бил неправоспос...
12:42 / 07.08.2025
Търсят се млади доброволци в Пловдив
12:09 / 07.08.2025
РИОСВ – Пловдив изследва детска играчка за опасни вещества
10:21 / 07.08.2025
Брутално: Без колани, с дете в скута и с 200 км/ч - пловдивско Po...
14:04 / 07.08.2025
Безумно изпреварване на пътя Пловдив-Пазарджик
09:50 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS