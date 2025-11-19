Сигнал: Неадекватен мъж тормози и преследва жени в Пловдив

© В пловдивските квартали "Кючук Париж“ и "Христо Смирненски“ тревога предизвиква мъж, който според жители на района системно закача млади момичета. По думите на очевидци той отправя груби, сексуално насочени коментари и прави опити да се приближава до тях по настойчив и притеснителен начин.



Жени от кварталите разказват, че вербалните атаки зачестяват през последните дни, което поражда опасения, че подобно поведение може да прерасне в нещо по-сериозно. Хората в района споделят едно и също описание за мъжа – пълен, нисък на ръст, с къса черна брада и почти обръсната коса, обикновено облечен изцяло в черно.



Забелязван е най-често в близост до Via Park и болница "Каспела“, но според местни жители е възможно да живее наблизо и затова да се движи из различни части на кварталите.



"Скъпи мъже, пазете жените в живота си - дъщери, майки, сестри, братовчедки, приятелки и т.н. Млади момичета, оглеждайте се и бъдете много предпазливи", гласят призивите в социалнитe мрежи.







Обществото е насърчено да не остава безучастно, ако стане свидетел на подобни действия. Според сигнализиращите, игнорирането на проблема само дава свобода на подобни индивиди да продължават да тормозят и застрашават жените в града.



Ако имате информация или сте ставали свидетели на подобно поведение, докладван своевременно на компетентните органи, за да се предотвратят евентуални инциденти.











