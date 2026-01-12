ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигнал: Кой позволи тези хора да работят в кучи студ?
В условията на изключително студено и хлъзгаво време, работници са изпратени да извършват подмяна на пътни ограждения с часове на открито в условия на "кучи студ" и заледяване. Това създава реална предпоставка за тежки инциденти и жертви – както за самите работници, така и за участниците в движението.
Основателно възниква въпросът дали кметът и служителите, разпоредили тези дейности, биха планирали и извършили дейности на открито с часове при този изключителен студ и риск. Ако не – това говори за двойни стандарти и управленска безотговорност.
Човешкият живот и здраве не са разходен материал. Надявам се като уважавана медия да отразите своевременно тази ситуация и "загрижеността " на администрацията за човешко здраве и живот".
Сигнала днес ни изпрати редовна читателка на Plovdiv24.bg.
