Сигнал: Кой позволи тези хора да работят в кучи студ?

© Plovdiv24.bg "Здравейте! Искам да споделя възмущението си от наблюдаваното днес на бул. "Цар Борис III-ти Обединител“ срещу централния вход на Панаира в Пловдив, касаещо пълно безхаберие и липса на грижа към човешкия живот и здраве.



В условията на изключително студено и хлъзгаво време, работници са изпратени да извършват подмяна на пътни ограждения с часове на открито в условия на "кучи студ" и заледяване. Това създава реална предпоставка за тежки инциденти и жертви – както за самите работници, така и за участниците в движението.



Основателно възниква въпросът дали кметът и служителите, разпоредили тези дейности, биха планирали и извършили дейности на открито с часове при този изключителен студ и риск. Ако не – това говори за двойни стандарти и управленска безотговорност.



Човешкият живот и здраве не са разходен материал. Надявам се като уважавана медия да отразите своевременно тази ситуация и "загрижеността " на администрацията за човешко здраве и живот".



