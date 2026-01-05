© Plovdiv24.bg Инвалидна тоалетна в пловдивски централен мол е заключена и неизползваема, сигнализират редовни читатели на Plovdiv24.bg.



Случката е от неделя следобед. Читателката ни е станала свидетел как възрастна пловдивчанка със затруднена подвижност е опитала да използва тоалетната, която се намира на първия етаж в "Мол марково тепе". Мястото се оказва заключено - без табела, че тя е временно затворена или е в ремонт.



В резултат на това жената е била принудена да се качи по стълби, за да използва стандартна тоалетна.



"Инвалидната тоалетна не е удобство и не е по желание. Заключването ѝ на практика лишава хората с двигателни затруднения от елементарно човешко право като достъп до санитарни условия.



Кой решава, че човек със затруднения може да почака, да търси служител или да рискува здравето си, качвайки се по стълби? Случаят повдига сериозни въпроси към ръководството на търговския обект. Защо инвалидна тоалетна е заключена? Колко още хора са били поставени в същата унизителна ситуация и са нямали на кого да се оплачат? Това е недопустимо.", гневи се читателката ни.



