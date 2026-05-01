Автокъща се е саморазположила в обществен паркинг в центъра на Пловдив, сигнализира читател на Plovdiv24.bg и пита какви общински наредби регламентират тази дейност.

Обособеният парцел се намира между "малкото" Алеко - бившата сграда на МУТЦПО, т.е. настоящата база 2 на ОУ "Алеко Константинов" и частното училище "Дружба".

"Това е автокъща "Инфинити", част от колите й, средно 6-7 на брой, стоят постоянно паркирани на обществения паркинг!" - обяснява читателят.

Гражданинът е възмутен, че се създава неудобство както на живущите наблизо, така и на родителите, решили да закарат децата си с кола на училище.