Ще строят физкултурен салон в ОУ "Васил Петлешков"
Автор: Диана Бикова 11:37
©
Община Пловдив обяви обществена поръчка за изграждане на физкултурен салон към ОУ "Васил Петлешков" в район "Западен". Прогнозната максимална стойност е 852 153,14 евро. Срокът за подаване на оферти или заявление за участие в публичното състезание е до 16 февруари включително, предава Plovdiv24.bg.

Процедурата е за инженеринг - проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи. Изпълнителят ще трябва да изготви идейно решение за визията на фасадата на сградата и разпределенията в нея, както и да изготви технически инвестиционен проект за строежа. Негово задължение ще е да упражни авторския надзор по време на строежа и, естествено, да реализира строителството. 

Физкултурният салон ще бъде ситуиран в двора на училището. Ще представлява нова едноетажна сграда с височина 8 метра и застроена площ от 751,45 квадратни м. Основното пространство ще бъде многофункционална спортна зала с площ 578,55 кв. м. за учебни занятия по различни спортове. Игрището ще може да се използва за баскетбол и футбол на малко поле или хандбал с размери 26 на 15 метра, волейбол и бадминтон с размери 18 на 9 метра. Обслужващите помещения ще са с площ 172.90 кв.м. - отделни съблекални за момичета и за момчета, две тоалетни и мивки, кабинет за учители със самостоятелна баня и тоалетна, санитарен възел за хора с увреждания, склад за спортен инвентар и пособия.

Няма да има допълнителни открити спортни площадки и по проект се предвижда да бъде облагороден единствено прилежащия терен около новата сграда.

Поръчката включва доставка на трайно закрепено обзавеждане/оборудване, а доставката на подвижното обзавеждане/оборудване не е включено в предмета на тази процедура.







