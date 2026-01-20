ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ще строят физкултурен салон в ОУ "Васил Петлешков"
Процедурата е за инженеринг - проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи. Изпълнителят ще трябва да изготви идейно решение за визията на фасадата на сградата и разпределенията в нея, както и да изготви технически инвестиционен проект за строежа. Негово задължение ще е да упражни авторския надзор по време на строежа и, естествено, да реализира строителството.
Физкултурният салон ще бъде ситуиран в двора на училището. Ще представлява нова едноетажна сграда с височина 8 метра и застроена площ от 751,45 квадратни м. Основното пространство ще бъде многофункционална спортна зала с площ 578,55 кв. м. за учебни занятия по различни спортове. Игрището ще може да се използва за баскетбол и футбол на малко поле или хандбал с размери 26 на 15 метра, волейбол и бадминтон с размери 18 на 9 метра. Обслужващите помещения ще са с площ 172.90 кв.м. - отделни съблекални за момичета и за момчета, две тоалетни и мивки, кабинет за учители със самостоятелна баня и тоалетна, санитарен възел за хора с увреждания, склад за спортен инвентар и пособия.
Няма да има допълнителни открити спортни площадки и по проект се предвижда да бъде облагороден единствено прилежащия терен около новата сграда.
Поръчката включва доставка на трайно закрепено обзавеждане/оборудване, а доставката на подвижното обзавеждане/оборудване не е включено в предмета на тази процедура.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Отиде си колос в родната медицина
10:01 / 20.01.2026
ОД МВР Пловдив: Аварията е отстранена
08:29 / 20.01.2026
Минус 15 градуса тази сутрин в най-известния със студовете си наш...
08:35 / 20.01.2026
Шофьори в Пловдив бяха наречени "едноклетъчни"
20:59 / 19.01.2026
Климентина Фърцова се завръща
20:00 / 19.01.2026
Масовo измиране на риба в Пловдивско
16:49 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS