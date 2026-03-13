Няма пострадали военослужещи и няма нанесени щети при инцидента с военен джип, който се вряза в известен ресторант в Пловдивско.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната в отговор на запитване от Plovdiv24.bg.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 14 ч. на пътя между Карлово и Калофер. Автомобилът е бил спрян на паркинга на ресторант "Бяла река".

Водачът  обаче не дръпнал ръчната спирачка, колата самотеглила по наклонения терен и пропаднала.