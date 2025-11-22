ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьорка стана за смях заради призив към колега
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:57
© Фейсбук
"Колега, научи се паркираш, ако не можеш - има и градски транспорт". Този призив на млада шофьорка й навлече доста неприятни коментари и предизвика вълна от недоумение у хората. Дамата е качила снимка на два паркирани автомобила до общежитията на Пловдивския университет.

"Да изтрие поста си", "Той си е паркирал перфектно", "Местата на спортната зала са по-тесни… Редно е сивият автомобил да е по-прибран, ако е с ляв волан, за да може да влезеш/излезеш - ама трябва да вложиш малко мисъл, не само да имаш шофьорски умения"

"Всъщност си е прилично паркиране  има къде-къде по-нелепи и редовно виждам някой, заел две паркоместа, а най-трагични са тези, дето паркират в храстите и дърветата до бариерите на спортната зала и създават страшни ядове на останалите шофьори (но това е друг въпрос)"

"Не пресича линията за другата клетка, така че не знам какво целите с този пост. Да не говорим, че там местата принципно са по-тесни за спиране", коментират потребителите.







