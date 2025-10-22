ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьорка след случка в Пловдив: Хора, мислете!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:22Коментари (1)940
© Google
Шофьорка от Пловдив сподели на какво е станала свидетел преди ден на булевард "Санкт Петербург" в района на кръстовището на Аграрния университет в посока надлез "Родопи":

"В Пловдив явно ограничението от 50 км/ч не се спазва от всички. На мен ми се случи следното. На светофара в посока Кючука две коли, които чакахме на светофара, решихме да пропуснем млада дама, която видимо се притесняваше да се присъедини към движението на светофара, излизайки от паркинга на McDonald's.

Аз и колата до мен спряхме и и дадохме знак да мине пред нас, жената трябваше от най крайна дясна да се нареди на крайна лява (забелязах че потегли след случката в посока Асеновград).

Минава тя пред мен, минава пред колата до мен и последно да се вреди в крайна лява и някаква друга мадама с малко дете на задната седалка й сече пътя, а тя е на половина навлязла в лентата вече (светофарът светеше оранжево към червено), съответно тази, която сече пътя на другата дама, спира на червен светофар успоредно с мен.

Свалям прозореца и я питам "Нужно ли беше, осъзнава ли какво щеше да се случи", а тя ми отговаря, крещейки "Бързах да хвана зеления сигнал". Аз също бързах и закъснях с 10 минути и детето ми ме чака 10 минути навън болно. Но дори и при тези факти не застраших живота на другите пътуващи.

Добре бе, хора, нужно ли е да почерните едно, а може би и повече семейства, за да се приберете 10 секунди по-рано?! И вие възпитавате деца, как ги възпитавате?! Да не спазват закона? Да не са човечни?

Замислете се - ами утре, ако сте вие на мястото на тази жена и не реагирате толкова бързо като нея ?! Ако утре вашето дете пресича и някой "бърза за да мине" и го отнесе?

Замислете се над действията си, поставете се на мястото на другия и тогава предприемайте и карайте като за Формула 1. Аз като шофьор и майка се качвам на колата с мисълта, че от точка А до точка Б трябва да пристигна жива и здрава и да не убия никого.

А нека това разстояние го взема за 5 или 10 минути повече, не ми пречи. Като бързам много, ще изляза 20 или 30 минути по-рано от вкъщи. Мислете, хора, пазете чуждите деца, за да може другите да пазят вашето. Хубав ден"







То проблемът е ,че никой вече не мисли,какво ще стане ако.Забравихме да сме хора,да сме толерантни на пътя,да се поставим на мястото на другия(ами ако аз искам да се включа в движението и никой не ми даде път).Ама това са елементарни човешки качества,които губим в ежедневието на забързания свят,после натискаме газта и каквото стане.Нищо,че после ще ни хване друг светофар,ама на този сме минали.Идеята на шофирането,не е само да се натиска газта и спирачката,има нещо което никой не те учи и то идва от твоята глава(това е задкормилното устройство,то е важно и най-добрия инструктор няма как да те научи как да го ползваш,ако ти липсва мозък.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

