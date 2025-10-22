ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорка след случка в Пловдив: Хора, мислете!
"В Пловдив явно ограничението от 50 км/ч не се спазва от всички. На мен ми се случи следното. На светофара в посока Кючука две коли, които чакахме на светофара, решихме да пропуснем млада дама, която видимо се притесняваше да се присъедини към движението на светофара, излизайки от паркинга на McDonald's.
Аз и колата до мен спряхме и и дадохме знак да мине пред нас, жената трябваше от най крайна дясна да се нареди на крайна лява (забелязах че потегли след случката в посока Асеновград).
Минава тя пред мен, минава пред колата до мен и последно да се вреди в крайна лява и някаква друга мадама с малко дете на задната седалка й сече пътя, а тя е на половина навлязла в лентата вече (светофарът светеше оранжево към червено), съответно тази, която сече пътя на другата дама, спира на червен светофар успоредно с мен.
Свалям прозореца и я питам "Нужно ли беше, осъзнава ли какво щеше да се случи", а тя ми отговаря, крещейки "Бързах да хвана зеления сигнал". Аз също бързах и закъснях с 10 минути и детето ми ме чака 10 минути навън болно. Но дори и при тези факти не застраших живота на другите пътуващи.
Добре бе, хора, нужно ли е да почерните едно, а може би и повече семейства, за да се приберете 10 секунди по-рано?! И вие възпитавате деца, как ги възпитавате?! Да не спазват закона? Да не са човечни?
Замислете се - ами утре, ако сте вие на мястото на тази жена и не реагирате толкова бързо като нея ?! Ако утре вашето дете пресича и някой "бърза за да мине" и го отнесе?
Замислете се над действията си, поставете се на мястото на другия и тогава предприемайте и карайте като за Формула 1. Аз като шофьор и майка се качвам на колата с мисълта, че от точка А до точка Б трябва да пристигна жива и здрава и да не убия никого.
А нека това разстояние го взема за 5 или 10 минути повече, не ми пречи. Като бързам много, ще изляза 20 или 30 минути по-рано от вкъщи. Мислете, хора, пазете чуждите деца, за да може другите да пазят вашето. Хубав ден"
преди 53 мин.
