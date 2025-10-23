Шофьорка от кръстовището на ВСИ: Отстъпих път на кола, излизаща от Макдоналдс и за малко да стане голям инцидент

© Инцидент, който за малко можеше да завърши трагично, се разигра вчера на един от натоварените пловдивски булеварди – кръстовището на ВСИ, до McDonald's, посока Кючук Париж.



Пловдивчанин разказа в социалните мрежи за случката, която я оставила възмутена и уплашена от безразсъдното поведение на друга шофьорка.



"Стояхме на светофара – аз и още една кола до мен. Решихме да пропуснем млада дама, която излизаше от паркинга на McDonald's. Видимо беше притеснена и несигурна, но проявихме човечност и ѝ дадохме път. Жената трябваше от най крайна дясна да се нареди до крайна лява“, споделя жената.



Докато младата шофьорка се опитвала да направи това действие, друга шофьорка с дете на задната седалка рязко ѝ засекла пътя. За малко да стане голям инцидент.



"Светофарът вече светеше жълто към червено, а въпросната дама просто реши, че трябва да мине. Спря успоредно с мен на червено и когато я попитах дали осъзнава какво е направила, тя ми извика: 'Бързах да хвана зеления сигнал!'“, разказва очевидката.



Жената, написал публикацията във фейсбук, е категорична – нито бързането, нито минутите закъснение си струват риска от човешки живот:



"И аз закъснях – детето ми ме чакаше болно. Но не застраших ничий живот. Хора, нужно ли е да почерните едно или повече семейства, само за да стигнете 10 секунди по-рано? Ако утре това е вашето дете, което някой "бързащ“ не види навреме?“



Тя призовава всички шофьори да се замислят преди да натиснат газта:



"Аз се качвам в колата с мисълта да стигна жива и здрава – и аз, и всички около мен. Ако трябва, ще закъснея с 10 минути, но ще пазя себе си и другите. Когато бързам, просто тръгвам по-рано.“



Случаят е поредното напомняне, че по пловдивските улици ограничението от 50 км/ч често се пренебрегва, а човечността и търпението остават на заден план.