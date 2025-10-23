ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьорка от кръстовището на ВСИ: Отстъпих път на кола, излизаща от Макдоналдс и за малко да стане голям инцидент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:36Коментари (1)1296
©
Инцидент, който за малко можеше да завърши трагично, се разигра вчера на един от натоварените пловдивски булеварди – кръстовището на ВСИ, до McDonald's, посока Кючук Париж.

Пловдивчанин разказа в социалните мрежи за случката, която я оставила възмутена и уплашена от безразсъдното поведение на друга шофьорка.

"Стояхме на светофара – аз и още една кола до мен. Решихме да пропуснем млада дама, която излизаше от паркинга на McDonald's. Видимо беше притеснена и несигурна, но проявихме човечност и ѝ дадохме път. Жената трябваше от най крайна дясна да се нареди до крайна лява“, споделя жената.

Докато младата шофьорка се опитвала да направи това действие, друга шофьорка с дете на задната седалка рязко ѝ засекла пътя. За малко да стане голям инцидент.

"Светофарът вече светеше жълто към червено, а въпросната дама просто реши, че трябва да мине. Спря успоредно с мен на червено и когато я попитах дали осъзнава какво е направила, тя ми извика: 'Бързах да хвана зеления сигнал!'“, разказва очевидката.

Жената, написал публикацията във фейсбук, е категорична – нито бързането, нито минутите закъснение си струват риска от човешки живот:

"И аз закъснях – детето ми ме чакаше болно. Но не застраших ничий живот. Хора, нужно ли е да почерните едно или повече семейства, само за да стигнете 10 секунди по-рано? Ако утре това е вашето дете, което някой "бързащ“ не види навреме?“

Тя призовава всички шофьори да се замислят преди да натиснат газта:

"Аз се качвам в колата с мисълта да стигна жива и здрава – и аз, и всички около мен. Ако трябва, ще закъснея с 10 минути, но ще пазя себе си и другите. Когато бързам, просто тръгвам по-рано.“

Случаят е поредното напомняне, че по пловдивските улици ограничението от 50 км/ч често се пренебрегва, а човечността и търпението остават на заден план.







Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 14 мин.
0
 
 
От пресечката, до крайна лява, на изхода на макдоналдс до сенди. Ако на въпросната шофьорка и беше толкова важно да стигне до там, можеше спокойно с 3 десни да се върне назад и да да излезе на по-удобно място. Аз подкрепям да се дава път, но само когато е безопасно. Масово, хората дават път на най-неподходящите места и после се възмущават. Ами, не случайно има път с предимство и път без.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пускат маршрутките до Скутаре, Рогош и Маноле, но две села остава...
13:00 / 23.10.2025
Кой провали поръчката за хеликоптерната площадка на HEMS в Пловди...
15:07 / 23.10.2025
С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет о...
10:27 / 23.10.2025
БСП: Време е Пловдив да спре да продава
10:02 / 23.10.2025
Студентка се покатери върху кола, за да избегне нападение от глут...
09:28 / 23.10.2025
В Пловдив арестуваха шофьор на "Ауди"
22:19 / 22.10.2025

