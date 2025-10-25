Шофьорка от Пловдив към неизвестен хулиган: Покажи ми документ, че това място е твое

© Фейсбук Шофьорка от Пловдив се обърна директно към неизвестен хулиган, който според нея редовно вдига чистачките на автомобила й в "Коматево":



"До мераклията, който редовно вдига чистачките на колата ми:



Всеки ден на това място спират различни коли, но някак си все моята се оказва "специалната“, заслужаваща повдигнати чистачки. Ако толкова имаш желание да я преместиш, с радост бих ти връчила ключа — само да видим как ще го направиш без съединител, защото колата е прибрана на първа и с неработещ педал.



И понеже явно държиш на реда, ще те помоля първо да ми покажеш документ за платено паркомясто, преди да раздаваш възмездие.



Интересното е, че колите върху тротоарите и зелените площи около блока никой не ги закача, но моята — спряна като хората — все нещо им боде очите. Явно не колата ми е проблемът, а това, че някой много иска да се занимава с нея.