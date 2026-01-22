ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьорка: Господ и висшите сили явно бяха решили, че съм нужна още тук!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:50Коментари (1)3986
© Фейсбук
"На 20 януари в късния следобед на булевард "Освобождение" - в "Тракия" на кръстовището на "Кауфланд" на път с предимство, по който си карах с нормална скорост, отдясно на мен профуча кола с над сто километра в час! Ударът беше голям, а още по-голям беше шокът и уплахата от моя страна!".

Така млада жена започва разказа си за преживяното от нея на оживен булевард в Пловдив. И добавя:

"Искам да Благодаря на всички хора, които не останаха безразлични, а дойдоха веднага след инцидента да ми окажат първа помощ и да видят как съм и веднага извикаха линейка, защото не се чувствах добре! Благодаря ви, Добри хора! Здрави да сте и благословени! А господинът, който ме блъсна, дори не си направи труда да дойде да види как съм! Но всеки си получава рано или късно заслуженото!

Здрав да е, да се информира с каква скорост се кара в населено място и кой е с предимство!

Господ и висшите сили явно са решили, че съм нужна още тук! За което Благодаря! Въпрос на секунди е било, ако ме беше ударил във вратата, сега нямаше да ме има! Уплахата и шокът бяха големи, но вече лошото мина! В много добри ръце съм откъм отношение, внимание и хилядите изследвания, които ми направиха лекарите в "Свети Георги"! Искам също да отправя своите благодарности на целия екип на линейката, за подкрепата и куража, които ми дадоха!

Продължавам с благодарностите! Свалят ме в в шокова зала, но на мен всичко ме боли и не мога без чужда помощ да се преместя на леглото! Тогава срещу мен застана една жена и започна да ми дава насоки кое първо от тялото да си вдигна, естествено с нейна помощ, за да се преместя на леглото! Назначиха ми цял куп изследвания! Въпросната жена, като ме пое с това легло в асансьора - от етаж на етаж и от стая в стая, за да се направят назначените изследвания! От уплахата ли, от шока ли цялата започнах да треперам и направих паническа атака! Не бях в състояние името да си кажа!

На леглото бях завита с якето си, жената като ми видя състоянието, ми взе едната ръка и каза стискай здраво якето и дишай дълбоко.... Състоянието ми беше много лошо! Ако не беше въпросната жена да ми дава кураж и сила, имах чувството, че това ми е краят!

Тази въпросна жена е парамедик в спешното отделение и се казва Светла! Светла, ти си светлината на спешното отделение, в твое лице въпреки състоянието си видях отдаден, загрижен и рядко човечен човек! От мен благодаря, от господ здраве!"







Господ здраве да ти даде, а и на всички, които са ти помогнали! А за камикадзето, което те е ударило.....Ами то толкова си може!!! Лошото е, че и държавата толкова си може! Най-лошото е, че това явно ни харесва, защото си търпим!!! Явно толкова си можем!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

