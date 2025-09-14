ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорите в Пловдив масово потъпкват маркировката на ключови кръстовища!
"Пунктираните линии, начертани върху асфалта, се наричат хоризонтална маркировка и тя по принцип е задължителна да се спазва. Иначе се води нарушение за престояване в рамките на кръстовище, което е недопустимо и то на всичкото отгоре без светлинен сигнал“, пише пловдивчанинът.
По думите му проблемът е най-видим на кръстовищата при църквата "Св. Петка“ и на ул. "Победа“ след моста на Герджика в посока Филипово. Там често се случва шофьори, застанали в лявата лента, да решат да продължат направо, с което "потъпкват“ маркировката и засичат останалите участници в движението.
Какви са последиците?
1. Създават се предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
2. Намалява се пропускателната способност на кръстовището – водачите започват да се "борят“ за място и трафикът се блокира.
3. Вината често пада върху шофьори, които се опитват да спазват правилата и да "отпушат“ движението.
Апел към институциите
Авторът на сигнала предлага Пътна полиция да засили контрола на тези места:
"Могат да понапълнят държавната хазна от такива кръстовища стига само да застанат там и да глобяват за неспазване на хоризонталната маркировка.“
Той призовава и Община Пловдив да обновява по-често маркировката, тъй като "на тези, които карат на автопилот, линиите явно не са много видими“.
