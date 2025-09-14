Шофьорите в Пловдив масово потъпкват маркировката на ключови кръстовища!

© Plovdiv24.bg Жител на Пловдив сигнализира за често срещан проблем по натоварените кръстовища в града под тепетата. В писмо до Plovdiv24 той обръща внимание на неправилното поведение на водачи, които не спазват хоризонталната маркировка.



"Пунктираните линии, начертани върху асфалта, се наричат хоризонтална маркировка и тя по принцип е задължителна да се спазва. Иначе се води нарушение за престояване в рамките на кръстовище, което е недопустимо и то на всичкото отгоре без светлинен сигнал“, пише пловдивчанинът.



По думите му проблемът е най-видим на кръстовищата при църквата "Св. Петка“ и на ул. "Победа“ след моста на Герджика в посока Филипово. Там често се случва шофьори, застанали в лявата лента, да решат да продължат направо, с което "потъпкват“ маркировката и засичат останалите участници в движението.



Какви са последиците?



1. Създават се предпоставки за пътнотранспортни произшествия.



2. Намалява се пропускателната способност на кръстовището – водачите започват да се "борят“ за място и трафикът се блокира.



3. Вината често пада върху шофьори, които се опитват да спазват правилата и да "отпушат“ движението.



Апел към институциите



Авторът на сигнала предлага Пътна полиция да засили контрола на тези места:



"Могат да понапълнят държавната хазна от такива кръстовища стига само да застанат там и да глобяват за неспазване на хоризонталната маркировка.“



Той призовава и Община Пловдив да обновява по-често маркировката, тъй като "на тези, които карат на автопилот, линиите явно не са много видими“.