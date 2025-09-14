ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьорите в Пловдив масово потъпкват маркировката на ключови кръстовища!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:55Коментари (2)1396
© Plovdiv24.bg
Жител на Пловдив сигнализира за често срещан проблем по натоварените кръстовища в града под тепетата. В писмо до Plovdiv24 той обръща внимание на неправилното поведение на водачи, които не спазват хоризонталната маркировка.

"Пунктираните линии, начертани върху асфалта, се наричат хоризонтална маркировка и тя по принцип е задължителна да се спазва. Иначе се води нарушение за престояване в рамките на кръстовище, което е недопустимо и то на всичкото отгоре без светлинен сигнал“, пише пловдивчанинът.

По думите му проблемът е най-видим на кръстовищата при църквата "Св. Петка“ и на ул. "Победа“ след моста на Герджика в посока Филипово. Там често се случва шофьори, застанали в лявата лента, да решат да продължат направо, с което "потъпкват“ маркировката и засичат останалите участници в движението.

Какви са последиците?

1. Създават се предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

2. Намалява се пропускателната способност на кръстовището – водачите започват да се "борят“ за място и трафикът се блокира.

3. Вината често пада върху шофьори, които се опитват да спазват правилата и да "отпушат“ движението.

Апел към институциите

Авторът на сигнала предлага Пътна полиция да засили контрола на тези места:

"Могат да понапълнят държавната хазна от такива кръстовища стига само да застанат там и да глобяват за неспазване на хоризонталната маркировка.“

Той призовава и Община Пловдив да обновява по-често маркировката, тъй като "на тези, които карат на автопилот, линиите явно не са много видими“.







Къде я видяхте тази маркировка? Аз маркировка виждам само за клетките на паркингите.
0
 
 
Двама старшинки с палки решяват въпроса веднага.И на кръстовището на Проктикер постоянно коли от средна лента правят десен завой защото на шофьорът му се пикае и много бърза.То хубаво ама дясната лента е право дясно.Ако шофьор от дясна лента кара направо и се удрят.И почват едни псувни става страшно.А иначе двама старшинки стоят след завоя и чакат.Като видят някой забързан дето прави десен завой от средна лента и хоп спират го.Той реве пускайте ме че бързам те викат пикай в гащите и си плати глобата
